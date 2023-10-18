Daha zinde bir yaşam için "Bütünsel Sağlık"

Etrim Garaova Tarım Park’taki etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üreticileri ve çevre ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte İstanbul Atölye Piera Kurucusu Funda Sayın’ın öncülüğünde “Kahkaha Yogası” yapıldı. Kahkaha egzersizleri ve yoga nefes teknikleri kullanılarak 50 dakika boyunca çeşitli egzersizler deneyimlendi. Funda Sayın, Bodrumlu ve dışarıdan gelen misafirlere Bütünsel Sağlık hakkında bilgiler verdi.

Türk Biyolog Profesör ve Akademisyen Ali Demirsoy, park içerisinde bulunan çadırda insan beyni ile hücreleri hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden sağlık ekipleri, vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması ve bilgilendirmesi yaptı.

Bütünsel Sağlık Etkinliği Koordinatörü Ekin Gülseren Duyar, “Bütünsel sağlık dediğimizde içinde sadece beden değil ruhun da sağlığına önem verdik. Kahkaha Yogası ile gülmenin ne kadar önemli olduğunu söyledik. Burada diyaframdan doğru nefes almayı öğreniyoruz. Bedenimiz ile sesimiz arasındaki senkronu yakalıyoruz ve bol bol gülüyoruz. Ayrıca insanların dans ederek mutluluk hormonunun artacağına inanıyoruz. Doğal ürün üreten köylü üreticilerimizle de iletişime geçtik ve bununla birlikte Bodrum halkına ulaştık. Şahane bir gündü, Bodrum Belediyesi’ne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen etkinlikle katılımcılar, sağlıklı ve yerel köy lezzetlerine stantlarda erişebilme imkânı buldu.