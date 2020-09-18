Covid-19 hastalığı sonrasında, fizik tedavinin 7 temel faydası

Fizik tedavi ve rehabilitasyonun, kronik hastalıkların toparlanma döneminde her zaman etkili

olduğunu ifade eden Therapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezi’nden Uzman Fizyoterapist

Altan Yalım, şunları söyledi:

“Covid-19’un belirtilerine kısaca değinirsek; hastaların çoğunda gerek akciğer tutulumuna

bağlı, gerekse de uzun süreli solunum desteğine bağlı kalmaları sonucu gelişen solunum

sorunları oluşuyor. Çoğu vakada görülen yoğun eklem ve kas ağrıları mevcut. Uzun süreli

öksürük ataklarının sonrasında gelişen boyun, sırt ve göğüs ağrıları gözleniyor.

Hareketsizliğe bağlı gelişen özellikle diz ve kalçalarda, kas kuvvetinin azalmasıyla meydana

çıkan ağrılar oluşuyor. Bunlarla birlikte, kondisyon sorunları, kas gücü kayıpları, yoğun bakım

sonrası gelişen omuz problemleri, denge ve koordinasyonda kayıplar gibi birçok belirti ortaya

çıkabiliyor. Covid-19 hastalığı sonrasındaki ve diğer kronik hastalıkların sonrasındaki

toparlanma döneminin, etkili tedavi yöntemlerinin başında fizik tedavi ve rehabilitasyon

geliyor” dedi.

Kronik hastaların toparlanma sürecinde fizik tedavi ve rehabilitasyonun rolü ve etkilerini

anlatan Altan Yalım, şunları kaydetti:

1-Hastaların akciğer kapasitelerini geliştiren egzersiz ve germe yöntemleri, hastaların

kaybettikleri rahat solunumu onlara tekrar kazandırır.

2-Kronik ağrıya yönelik fizik tedavi modeliteleri, ağrının azalmasını hızlandıracaktır.

3-Sırt ve göğüs bölgesine yönelik germe ve bölgesel solunum egzersizleri, hem nefesi

düzenleyecek, hem de bu bölgede oluşan gerginliği çözecektir.

4-Kalça ve dize yönelik egzersizler ve tedavi modeliteleri, kasların kuvvetini artırarak

eklemlere binen yükleri azaltıp, ağrıları azaltacaktır.

5-Uzman fizyoterapistler tarafından hazırlanacak egzersiz ve aktivite programları, hem

dekondisyonu çözecek, hem de hastalara uzun dönem egzersiz alışkanlığı kazandıracaktır.

6- Yoğun bakım hastalarında sıklıkla görülen omuz ağrıları, fizik tedavi ile geçecektir.

7-Uzun süreli yatak istirahati sonucu gelişen denge ve kondisyon kayıpları, denge

egzersizleri ve tüm bedene yönelik egzersiz programlarıyla iyileşecektir.