Çocukların Bağışıklık Sistemini Güçlendirmenin Yolları: Uzmanın İpuçları

Çocukluk döneminde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, yetişkinlik döneminde sağlıklı bir yaşam sürdürmek açısından büyük önem taşır. Düzenli beslenmenin yanı sıra, çocukların sağlıklı ortamlarda büyümesi de bağışıklık sisteminin gelişiminde önemli bir rol oynar. Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını anlattı.

Bağışıklık sistemi nedir?

Bağışıklık sistemi, proteinler, çeşitli dokular ve organlardan oluşan bir savunma sistemi olup, mikroplardan korumak için çalışır. Eğer bu sistem yeterli olamazsa, hasta olma riski artar. Kan dolaşımında bulunan akyuvarlar, mikropları tespit eder ve etkisiz hale getirmek için bir dizi işlem başlatırlar.

Akyuvarlar, timus, dalak ve kemik iliği gibi organlarda üretilirler. Ayrıca vücutta lenf bezleri olarak adlandırılan küçük bezlerde de akyuvarlar bulunur. Akyuvarlar iki ana türe ayrılır: bazıları mikropları doğrudan etkisiz hale getirirken, diğerleri vücuda giren mikropların hafızasını kaydeder ve gelecekte aynı mikrop tehdidiyle karşılaşıldığında hızlı bir tepki vermek için antikorlar üretirler. Mikroplar vücuda girdiğinde, bağışıklık sistemi hemen antikor üretmeye başlar.

Bu nedenle, aynı mikrop tekrar girmeye çalıştığında bağışıklık sistemi bu tehdidi hızla engeller. Örnek olarak, suçiçeği geçirdikten sonra bir daha suçiçeği geçirmezsiniz, çünkü bağışıklık sistemi bu mikrobu tanır ve engeller. Aşılar da bu mantıkla çalışır; vücudu hasta etmeyecek, ancak bağışıklık sistemini uyaracak kadar zayıf mikrop veya mikrop bileşenleri içerirler. Bu sayede vücut, gerçek hastalıkla karşılaştığında hızlı bir şekilde tepki verebilir ve hastalığı engeller.

Anne sütü en önemli besin kaynağı

Bağışıklık sisteminde en önemli besin kaynağı tabii ki anne sütüdür. Anne sütü içeriğindeki koruyucu faktörleri bebeğe direkt olarak geçmekte ve bireyin ömür boyu onu koruyacak olan bağışıklığının temellerini atar.

Bağışıklık sistemini daha kuvvetli tutmak elinizde

Daha çok meyve ve sebze: Sofrada C vitamini, karoten ve antioksidanların daha fazla olduğu renkli sebzeleri bulundurun. Yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, biberler, havuç, bal kabağı portakal, kayısı, tropik meyveler gibi…

Daha az şeker ve tatlandırıcı: Yapılan bilimsel çalışmalar şeker katkılı yiyeceklerin akyuvar çalışmasını olumsuz etkilediğini gösteriyor. Özellikle hastalık dönemlerinde tatlandırıcılar, şekerin her türü, dışarıdan alınan paketli tatlı yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Bunların yerine bal, pekmez ya da doğal meyve şekerinden faydalanmak daha doğrudur.

Yağ asitlerinden en faydalısı Omega-3 yağları: Özellikle soğuk sularda dolaşan yağlı balıklarda olan bu madde çok değerli bir bağışıklık desteğidir. Omega yağ asitleri, bakterileri yiyen hücrelerin aktivitesini arttırırlar. Haftada 3 gün yağlı balık yemek veya bulunamıyorsa, yine de lokal taze balık ve haftada bir kaç kez balık yağı içeren bir kapsül yeterlidir. Keten tohumu yağı da, balık yağı kadar kuvvetli olmasa da, iyi bir Omega 3 kaynağıdır.

Yeterli uyku: Çalışmalar, çocuklarda da erişkinlerde olduğu gibi uykusuzluğun mikrop öldüren hücrelerin gücünü azalttığı gösteriyor. Özellikle gün boyu yuvada değişik aktivitelerle heyecanlı saatler geçiren küçük çocukların uyumadıklarını düşünürsek, erken yatmalarının çok gerekli ve önemli olduğunu anlarız. Bu yaştaki çocukların 12-13 saat, okul öncesi çocukların 10 saat uykuya gereksinimleri var.

Normal kilo: Şişmanlık antikor yapımını yavaşlatarak bağışıklık sistemine olumsuz etki etmektedir. Çocuğunuzu aktif tutarak hem kilosunu, hem de bağışıklık sistemini kontrol altında tutmaya çalışın.

Kişisel temizliğe önem verin: Bağışıklığı doğrudan arttırmasa da, bağışıklık sisteminin yorulmasını engelleyebilir. Sabunla el yıkamaya önem verin. Okuldan gelince, yemekten önce ve sonra, burun sildikten sonra, tuvaleti kullandıktan sonra mutlaka eller sabunla yıkanmalı. Diş fırçaları beraber duruyorsa, hasta olanın fırçasını hemen atıp yenisini almakta fayda var.

Yanında sigara içmeyin: Çocuklar sigaranın zararlı etkilerine daha da açıklar çünkü dakikada daha fazla soluyorlar. Bronşit, kulak enfeksiyonu, astım riskini arttırmak istemiyorsanız, çocuğunuzun pasif içici olmasına izin vermeyin.