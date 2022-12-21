ÇOCUKLARDA UYKU DÜZENİ İÇİN 7 İPUCU

Uzman Psikolog Tuğçe Yılmaz konu hakkında önemli bilgiler verdi.



Uyku eğitimi, bebeğe bağımsız uyumayı öğreten bir sistemdir. 4. ya da 6. aydan itibaren uyku eğitimiyle, bebeklerin uykuyla ilgili yanlış ilişkilendirmeleri (emerek uyuma, ayakta sallanma, kucakta sallanma) ortadan kaldırılır ve bebekler bağımsızca uykuya geçmeyi öğrenirler.

Özellikle günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay ancak doğru bilgiye ulaşmak en önemlisi.Tüm mecralarda uyku problemleri dair birçok bilgi yer almaktadır.

Bu bilgilerin bir kısmı doğru olduğu gibi bir kısmı malesef ki yanlış bilgilerdir.Bu sebeple ebeveynler de doğru bilgiye ulaşmakta güçlük çekmekte ve haklı olarak ulaştığı bilginin doğruluğundan çoğu zaman endişe duymaktadırlar.



Bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve bebeğinize 7 adımda uyku düzeni sağlamanız adına ihtiyacınız olan ipuçları;



1- UYKU RUTİNİ

Uyku rutini oluşturmak için banyo, masaj, emzirme, gaz çıkarma, ninni ya da şarkı söyleme gibi aktiviteler her gün aynı saat ve düzende yapılabilir.



2- FİZİKSEL ŞARTLAR

Fiziksel şartlar uykuya dalma ve kaliteli bir uyku sürdürme için çok önemlidir. Odanın ısısı, nem oranı, ışık, gürültüsüz bir ortam uyku için olmazsa olmaz etkenlerdir.Odanın ısısı 21-22 derece olmalıdır. Tamamen karanlık bir ortam uyku için en sağlıklısıdır. Fakat bazı süreçlerde minik bir gece lambası kullanılabilir. Yatağın içinde 2 yaşına kadar yastık ya da benzeri objelerin olmaması uyku güvenliği açısından önemlidir.



3. UYKU ARALIKLARI

Bebeklerin uyku düzenini oluştururken dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri de uyku aralıklarıdır. Bebeklerin aylarına göre uyku aralıkları değişmektedir. Aylara göre oluşturulan uyku aralık tablolarını takip etmek, bununla birlikte ise bebeğinizin uyku işaretlerini (kulak kaşıma, göz kaşıma, bir noktaya odaklanma, huysuzluk) de gözlemek çok önemlidir.



4. BESLENME

Bebekler uyumadan önce mutlaka beslenmeli, karınları tok bir biçimde yatmalıdırlar. Ek gıda alan çocuklar ise uyumadan 1 saat önce yemeklerini bitirmiş olmalıdırlar. 8 aydan büyük çocuklar için (doktorun aksi yönde bir önerisi yoksa) gece beslenmesine ihtiyacı yoktur.



5. DÜZENLİ GÜNDÜZ UYKUSU

Sanılanın aksine gündüz iyi bir uyku uyumak çocukların gece de kaliteli uyumasını sağlar.‘Gündüz uyumasın gece uyur’ ya da ‘yorgun düşsün iyi uyur’ düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Uyku kalitesini bozar.



6. KENDİ ODASINDA YATIRIN

Bebekleri anne ve babayla aynı odada tutmanın en uzun süresi 1 yıl olmalıdır (ani bebek ölümü sendromuna karşı). Kendi odalarında uyuyan bebekler çok daha kaliteli uyurlar.



7. BAĞIMSIZ UYUMAYI ÖĞRETİN

Bebeklerinizin kaliteli uyumasını istiyorsanız onlara mutlaka düzen sağlamakla birlikte, bağımsız uyumayı öğretmelisiniz. Uyku geçişlerinde desteğe ihtiyaç duymayan çocuklar gündüz ve gece yeterli ve kesintisiz uyurlar. Destekle uyuyan bebekler ise her uyku döngüsünde uykuya dönmek için destek beklerler.