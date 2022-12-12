ÇOCUKLARDA OBEZİTE GİDEREK ARTIYOR !

Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş, ''Gelişme çağında hızla kilo alan çocuklar, ileriki hayatlarında şeker, tansiyon, kalp hastalıkları gibi birçok hastalıkla mücadele etmek zorunda kalıyor.''dedi.

Okul hayatında kilosu üzerine birçok kötü yoruma ve zorbalığa maruz kalan çocuklar, özgüvensiz, öfkeli ve başarısız hissetmektedir. Bu sebeplerden çocuklarda doğru beslenme ve uygun diyet oldukça önemlidir.Çocuğun kilo vermeye istekli olması bu tedavinin temelini oluşturur. Kendisi istemediği takdirde anne babaların ısrarı çok işe yaramamaktadır. 7 yaşından itibaren sağlıklı beslenme programı planlanabilir.Çocuklarda ideal kilo persantil eğrilerine göre hesaplanır. Kesinlikle düşük kalorili zayıflama diyetleri önerilmez. Büyüme ve gelişmesine destek olacak, sağlıklı ve düzenli beslenme programı oluşturulur, hayat tarzında düzenlemeler yapılır. Doğru beslenme ile çocukların boyu uzar.

Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş sözlerine şöyle devam etti;

Aile bireylerinin desteği bu süreçte önemli rol oynar.Bir masada çocuk diyet yemekleri yerken diğer aile fertlerinin kalorili yiyecekler tüketmesi çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Evde ulaşabileceği, görebileceği yerlerde abur cubur yiyecekler olmamalıdır.

Mutlaka güne güzel bir kahvaltı ile başlayın. Kahvaltıyı yapmadan okula gitmemeli. Ya da okulda yiyebileceği kahvaltılık bir sandviç hazırlanmalı

Yanına mutlaka sağlıklı ara öğünler koyun . Kuruyemişler kuru meyveler süt yoğurt gibi.

Öğlen yemeği fast food gıdalar tüketmesi yerine okul menülerini inceleyin. Eğer fast food ürün varsa onun yerine tavuklu sandviç, peynirli sandviç gibi güzel alternatifler yaratın

Haftada 2 gün mutlaka balık yemesini sağlayın

Çocuğunuzun sevebileceği birlikte yapabileceğiniz fiziksel aktiviteler yaratın.