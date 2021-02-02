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ÇOCUKLARDA AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR!

Hospitadent Dental Group Fatih şubesi Başhekimi Mustafa SÖYLEMEZ, çocukluk çağındaki yanlış beslenmenin çeşitli sağlık problemleriyle birlikte ağız ve diş sağlıkları üzerinde de büyük problemlere neden olacağını belirterek, küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş sağlığına dikkat etmenin önemini vurguladı.

ÇOCUKLARDA AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR!

Çocuklarda tek tip beslenme denilen çikolata, meyve suyu, bisküvi, hazır yiyecekler gibi besinlerin daha ön planda olduğunu ve dolayısıyla çocuklukta ağız ve diş sağlığının daha arka planda kaldığını vurgulayan Başhekim SÖYLEMEZ, bu tarz yiyeceklerin ağız ve diş sağlığını olumsuz etkilediğini ve ilerleyen yaşlarda daha ciddi ağız ve diş problemlerini ortaya çıkardığını belirtti.

Çocukların bir problem olmadığı takdirde 2 yaşına gelene kadar en az bir kere diş hekimi muayenesi olması gerektiği ve 2 yaşından sonra ise düzenli olarak 6 ayda bir kez kontrole gitmeleri gerektiğini belirten Diş Hekimi SÖYLEMEZ, bu alışkanlığın küçük yaşlarda öğretilmesi gerektiğini ve böylelikle çocukların ağız ve diş sağlığına daha fazla önem vereceklerini ifade etti. Ayrıca ebeveynlerin ve çocuğun yakın çevresindeki insanların diş hekimleri hakkındaki olumlu düşünceleri ve diş hekimine gittikleri için mutlu oldukları yönündeki davranışları çocuğun ağız ve diş sağlığına önem vermesini pekiştirir diye ekledi. 

Ebeveynlere Tavsiyeler

Başhekim SÖYLEMEZ, “Çocuklara küçük yaştan itibaren doğru ağız bakım kurallarını öğretmek çok önemlidir, ebeveynler kendi dişlerini önemser ve iyi bakarlarsa çocuklarına ağız sağlığının önemli olduğu mesajını verebilir. Ayrıca ebeveynler çocuklarına diş fırçalama sürecinde eşlik ederek, ağız ve diş bakımını eğlenceli bir hale getirebilir ve onları ağız bakımına yönlendirebilir.” tavsiyelerinde bulundu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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