Çocuk lösemi hastalarında "iyilik hali" yüzde 90'lara yükseldi

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, Türkiye'deki çocuk kanserleri ve çocuk lösemilerinin şehir, üniversite ve devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edildiğini belirtti.

"Türkiye'de çocukluk çağı kanserleri yüzde 70 tamamen iyileştirilebilmektedir ama lösemi ya da kan kanseri alt grubuna baktığımızda, iyilik oranları (hastalığın aktif olmadığı dönem) 90'lara kadar çıkabilmektedir. Bu da çok büyük bir rakam." diyen Güneş, bunu sağlayanın hastanelerde çok büyük özveriyle, fedakarca çalışan pediatrik hematologlar olduğunu vurguladı.

Güneş, 18 yaş altındaki tüm bireylerin sosyal güvence kapsamında olduğuna değinerek, "Ayrıca bazı önemli ilaçlar, tedavide özellikle önemli olabilecek hedef tedavileri de Sağlık Bakanlığı özel izinlerle sağlamaktadır. Dolayısıyla bu konuda Türkiye, çok büyük bir adım atmış bir ülkedir. Dünyadaki çocukluk kanserleri tüm ülkelerde maalesef bu şekilde tedavi edilememektedir." diye konuştu.

Beş yıl içinde tekrar etmeyen hastalığın yineleme riski çok düşük

Türkiye'de 100 bin nüfusta 2-3 lösemi vakası görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu hastalar, eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinde çok fedakarca, gece gündüz demeyen ve giderek de sayımızın azaldığı bir ortamda, çok büyük özveriyle çalışan çocuk hematologlarının sayesinde tedavi olmaktadır. Bugün artık yüzde 90 vakayı biz tamamen iyileştirebileceğimiz bir gruba koyuyoruz ancak bunun içerisinde yüzde 10-15 tekrar etme riski olan çocuklarımız var. İşte kök hücre nakilleri de bu yüzde 15'lik gruba hitap etmektedir. Çocukluk çağında lösemilerin ana tedavisi öncelikle kemoterapi yani ilaç tedavisi olup, bu tedavinin sonucuna göre bazı yavaş yanıt veren ya da yanıt vermeyen olgulara özel tedaviler uygulayarak 'tam iyilik hali' dediğimiz yani kanser hücrelerini, lösemi hücrelerini tamamen sıfırladığımız bir dönemde kök hücre nakline almaktayız ya da tekrar eden hastaları kök hücre nakline almaktayız. Bu da yüzde 10-15'lik bir hasta dilimine denk gelmektedir."

Tedaviden sonra hastalığın nüksetme riskinin düşük olduğunu bildiren Güneş, çocukluk çağında ve genelde kanserlerde tanıdan itibaren 5 yıllık "sağ kalım" diye bir kavramın olduğunu belirtti.

Güneş, 5 yıl içinde hastalığı tekrar etmeden tam remisyon (hastalığın aktif olmadığı dönem, iyilik hali), iyilik halinde giden olgularda yineleme riskinin çok düşük olduğuna işaret ederek, "Biz bunları artık iyileşmiş, tamamen hastalıktan kurtulmuş gruba alıyoruz ama çok geç tekrar eden, 8'inci, 10'uncu yılında tekrar edebilen tek tük vakalar olabilir. Benim meslek yaşantımda bu şekilde tekrar eden çok nadir olgu vardır. Dolayısıyla son derece az bir oran." dedi.