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CİLDİNİZİN VERDİĞİ 7 KANSER SİNYALİNE DİKKAT!

Tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan kanserin görülme sıklığı sigara, sağlıksız beslenme, düzensiz yaşam gibi sebeplerle her geçen gün artıyor.

CİLDİNİZİN VERDİĞİ 7 KANSER SİNYALİNE DİKKAT!

 Birçok doku ve organda ortaya çıkabilen kanser hastalığı, bazı belirtilerin önemsenmemesi nedeniyle sessizce ilerleyebiliyor. Kanser, vücudun koruyucu örtüsü olan cilt üzerinde de bazen olağandışı sinyaller verebiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Füsun Bilgin Karahallı, çeşitli kanser türlerinin cilt üzerinde ortaya çıkabilen belirtileri hakkında bilgi verdi.

Ciltte görülen kanser habercilerini tanıyın

Kanser türleri bazen cilt üzerinde de çeşitli belirtiler gösterebilmektedir. Paraneoplastik dermatoz adı verilen bu belirtiler çok sık görülmese de ortaya çıktığı zamanlarda kötü huylu tümörlerin en güçlü belirtisi olabilmektedir.

Cildin verdiği 7 belirti ve işaret ettiği kanser türleri şöyle sıralanmaktadır:

1- Bu cilt rahatsızlıkları arasında en sık görülenlerden biri akantozis nigrikans”tır. Genellikle boyun, koltuk altı gibi büklüm yerlerinde kahverengimsi, kadifemsi kabarıklıklarla kendini göstermektedir. Bu lekeler 40 yaşından sonra aniden çıkıyorsa ve daha önce obezite veya diyabet şikayeti görülmediyse mide kanseri riski taşımaktadır. En sık mide kanserinde görülen şikayetlerdir ancak diğer abdominal kanserlerde de görülebilmektedir. Aynı lekelenmeler ergenlerde, diyabete ve obeziteye eğilimli kişilerde kanser riski taşımasa da görülebilmektedir. Bu nedenle ergenlik dönemi ile diyabete ve obeziteye yatkınlık gibi hasta öyküleri teşhiste ayırt edici özellik taşımaktadır.

2- Balık pulu deri anlamına gelen iktiyozis” adı verilen durumda ise deride kuru, beyaz kahverengi pullar görülmektedir. Doğumsal bir takım hastalıklarda da oluşabilmektedir. Ancak erişkin çağda aniden ortaya çıktıysa kötü huylu tümör düşünülmektedir. En sık görülen hali işkembe eli denilen hodgkin lenfomasıdır ve en yaygın akciğer kanserinde görülmektedir.

3- Leser trelat” belirtisinde açık koyu kahverengi kabarık bozukluklar görülmektedir. Ancak bunlar yaşlılıkta deride görülen kahverengi kabarık bozukluklarla karıştırılmamalıdır. Kansere eşlik eden en önemli ayrıştırıcı belirti; aniden çoğalıp kaşıntı yapmasıdır. Mide bağırsak sistemi kanserlerinde yaygın olarak görülmektedir.

4- Bazex sendromu” adı verilen belirtiler grubunda; diz, dirsek, kulak, tırnaklar, eller, ayaklar ve tırnaklarda görülen hafif mor, kırmızı çevreli üstü kalın pullu sedef ya da nasır gibi yaralar görülmektedir. Bazex sendromu ile diğer türlerden daha sık karşılaşılmaktadır. Genellikle gırtlak kanseri, yemek borusu kanseri ve akciğer kanserlerinde görülmektedir.

5- Eritema giratum repens adı verilen tabloda ağaç gövdesi gibi dalgalı bir görünüm oluşmaktadır. Gittikçe çevreye doğru yayılan bu izler önemli bir kanser belirtisidir. Akciğer, yemek borusu ve meme kanserlerinde görülmektedir.

6- Sık olarak görülen “Sweet sendromu” ise lösemi ve lenf kanserinde görülmektedir. Birden bire ateş yükselerek morumsu kırmızımsı döküntüler oluşmaktadır. Özellikle kollarda görülmektedir.

7- Sonradan oluşan “kıllanma akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinde görülebilmektedir. Bu kıllanmalarda tüy yapısı Lanugo adı verilen bebeklerdeki renksiz, küçük, yumuşak, tüy şeklinde kısa kıllara benzeyip, vücutta aniden çıkmasıyla kendini göstermektedir.

Tüm bu belirtilerin varlığı vücutta bazı rahatsızlıklar olduğuna ve tedavi ihtiyacına işaret etmektedir. Bu nedenle vakit kaybedilmeden bir uzmana danışılmalıdır.

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