Cildinizin Bağışıklık Sistemini Güçlendirin

İsveçli güzellik teknoloji markası FOREO’nun sunduğu akıllı maske terapisi cihazı UFO ile entegre çalışan yepyeni Farm to Face koleksiyonunda yer alan Manuka Honey maske, SPA merkezlerindeki profesyonel bakımları evinize getiriyor. Manuka Honey maske, doğanın kalbinden gelen mucizevi besin balın gücüyle cildinizin sağlığını ve güzelliğini koruyor.

Havalar serinledi, artık bulutların arkasına saklanan güneşi daha az görmeye başladık. Pandeminin de etkilerini hala yoğun olarak hissettiğimiz şu günlerde, kendimize daha dikkat etmemiz, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız şart! Bu dönemde vitamin, mineral desteklerinden faydalanmak, beslenmemize sağlıklı gıdalar eklemek, bağışıklık sistemine destek olan bal, propolis gibi ürünler tüketmek gerekiyor. Tekrardan evlerimizde daha fazla zaman geçirmeye başladığımız bu dönemde kendimize daha fazla zaman ayırarak SPA rahatlığını eve taşıyabiliriz. Mevsim değişiklikleri genel sağlığımızı olduğu gibi cildimizi de etkiliyor. Bu nedenle düzenli bir şekilde cildimizi temizlememiz, nemlendiriciyi ihmal etmememiz ve cildimizi koruyan bakımlardan destek almamız yararlı olabiliyor. İsveçli güzellik teknolojisi markası FOREO, dünyanın ilk akıllı maske terapisi cihazı UFO ve UFO Mini ile entegre bir şekilde çalışan yeni Manuka Honey maske, balın koruyucu ve güçlendirici etkisini cildinize taşıyor.

Doğru Besinlerle Bağışıklığınızı Güçlendirin

Mevsim değişiklikleri en çok bağışıklık sistemini etkileyerek hastalıklara davetiye çıkarıyor. Doğru besinleri tüketerek bağışıklığı güçlendirmemiz mümkün. Bu dönemde sofranızda yoğurt, kefir, peynir, turşu, elma sirkesi gibi probiyotik besinlere sofranızda daha fazla yer verebilirsiniz. Doğanın mucizevi besini balı hem kahvaltı sofranızda hem ara öğünlerde hem de bitki çaylarınızla birlikte tüketebilirsiniz. Tüm öğünlerde vitamin ve mineraller açısından zengin sebze ve meyvelere yer verebilirsiniz. Doğal bir antibiyotik olan sarımsağı; soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle bilinen zencefili tüketebilirsiniz. 2,5 litre su içmeyi de unutmamalısınız.

Cildinize Özel, Doğal Bir Koruyucu: Manuka Balı

FOREO’nun yepyeni Farm to Face maske koleksiyonunda yer alan Manuka Honey, içeriğindeki Yeni Zelanda’ya özgü, mucizevi bir bal olan Manuka balı ile cildinizin güzelliğini korumaya yardımcı oluyor. Manuka Honey maske, cildi besleyerek daha canlı, genç ve pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Erken yaşlanma belirtileri gösteren tüm cilt tiplerinin kullanabileceği Manuka Honey maske, kuruluğu azaltarak cilde eski canlılığını geri kazandırıyor. Anti-aging etkili Manuka Honey maskenin içeriğindeki papatya ve karakafes bitkilerinde bulunan allantion özü ise cildi yatıştırıyor, nemlendiriyor. Hassas cilt tiplerinin bile güvenle kullanabileceği Manuka Honey maske, nektarin özlü tatlı ve doğal aromasıyla da fark yaratıyor. Farm to Face koleksiyonundaki yeni hydrocell Manuka Honey maske ile cildi yenilemek artık daha kolay. Dermatologlar tarafından test edilen Manuka Honey maske, sülfat, SLS, SLES, parabenler, formaldehit, formaldehit maddeler, ftalatlar, mineral yağ, retinil palmitat içermiyor.

Spa Kalitesinde Profesyonel Bakım

Akıllı maske terapisi cihazı UFO, SPA kalitesinde profesyonel bir bakım terapisini evinizin konforlu ortamına taşıyor. Termoterapi, kriyoterapi ve T-Sonic™ titreşimlerin gücünü barındıran Hiper İnfüzyon Teknolojisi’ni barındıran bu modern cihaz, akıllı telefonlara indirilebilen “FOREO For You” uygulamasıyla senkronize edildiğinde kullandığınız maskeye uygun program otomatik olarak devreye alarak saniyeler içinde mükemmel bir bakım sunuyor. Termoterapi 45 dereceye kadar yavaş yavaş ısınan cildinize maskenin aktif bileşenlerin aşılanmasını sağlarken, zihninizi rahatlatıp, cildinizi canlandırıyor, gözeneklerin görünümünü azaltıyor. Kriyoterapi sayesinde 5 dereceye kadar cildinizi soğuturken yüzünüzdeki şişlikleri azaltarak, aktif maske bileşenlerinin cilde derinlemesine nüfuz etmesine yardımcı oluyor. Profesyonel bir bakım olan LED ışık terapilerini de barındıran UFO, bu terapiyi her maske için uygulama tarafından ayrı ayrı seçilerek belirli süreyle uyguluyor. Mavi LED ışık terapisi, kan dolaşımı hızlandırırken daha sağlıklı bir görüntü için cilt kusurlarını azaltıyor. Kırmızı LED ışık terapisi, yaşlanma etkilerini hafifletip vücudun ekstra kolajen salgılamasına sağlıyor. Yeşil LED ışık terapisi ise ciltteki ton farklılıklarını minimize ederek küçük noktaları kaybediyor. UFO Mini ise kriyoterapi dışında UFO ile aynı özelliklere taşıyor.