Canan Karatay’dan Saç Dökülmesine Karşı Sıradışı Öneriler!

Saç dökülmesi, özellikle erkekler için oldukça önemli bir sorundur. Ancak beslenme alışkanlıklarımızın bu konuda ne kadar etkili olduğunu biliyor muydunuz? Türkiye'de sağlık ve beslenme konularında öne çıkan isimlerden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarında bu konuya dikkat çekti.

Saç Dökülmesine Neden Olan Besinler

Sağlıkla beslenme konusundaki otorite sayılan Canan Karatay, saç dökülmesi konusunda da önemli bilgiler verdi. Erkeklerin sıklıkla karşılaştığı saç dökülmesi probleminin bazı besinlerle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

Besinler ve Saç Dökülmesi İlişkisi

Karatay, bazı besinlerin özellikle erkeklerde saç dökülmesine yol açabildiğini ifade ederek, beslenme alışkanlıklarının bu konuda oldukça belirleyici olduğunu belirtti. Saç dökülmesinin genetikten ziyade beslenmeyle ilgili olduğunu dile getiren Karatay, insülin yüksekliği, D vitamini ve Omega 3 eksikliğinin saç dökülmesiyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Riskli Besinler: Pilavın Saç Üzerindeki Etkisi

Pilavın lezzeti herkes için tartışılmaz. Ancak Karatay, pilavın insülin seviyelerini yükselterek saç dökülmesine neden olabileceğine dikkat çekti. Özellikle erkeklerin pilav tüketimini sınırlandırması gerektiğini belirtti.

Saç Dökülmesine Karşı Öneriler

Saç dökülmesini engellemek ve saç sağlığını korumak için Prof. Dr. Canan Karatay şu önerilerde bulundu: