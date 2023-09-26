Canan Karatay’dan Saç Dökülmesine Karşı Sıradışı Öneriler!
Saç dökülmesi, özellikle erkekler için oldukça önemli bir sorundur. Ancak beslenme alışkanlıklarımızın bu konuda ne kadar etkili olduğunu biliyor muydunuz? Türkiye'de sağlık ve beslenme konularında öne çıkan isimlerden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarında bu konuya dikkat çekti.
Saç Dökülmesine Neden Olan Besinler
Sağlıkla beslenme konusundaki otorite sayılan Canan Karatay, saç dökülmesi konusunda da önemli bilgiler verdi. Erkeklerin sıklıkla karşılaştığı saç dökülmesi probleminin bazı besinlerle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.
Besinler ve Saç Dökülmesi İlişkisi
Karatay, bazı besinlerin özellikle erkeklerde saç dökülmesine yol açabildiğini ifade ederek, beslenme alışkanlıklarının bu konuda oldukça belirleyici olduğunu belirtti. Saç dökülmesinin genetikten ziyade beslenmeyle ilgili olduğunu dile getiren Karatay, insülin yüksekliği, D vitamini ve Omega 3 eksikliğinin saç dökülmesiyle bağlantılı olduğunu vurguladı.
Riskli Besinler: Pilavın Saç Üzerindeki Etkisi
Pilavın lezzeti herkes için tartışılmaz. Ancak Karatay, pilavın insülin seviyelerini yükselterek saç dökülmesine neden olabileceğine dikkat çekti. Özellikle erkeklerin pilav tüketimini sınırlandırması gerektiğini belirtti.
Saç Dökülmesine Karşı Öneriler
Saç dökülmesini engellemek ve saç sağlığını korumak için Prof. Dr. Canan Karatay şu önerilerde bulundu:
- Bol miktarda terayağ, zeytinyağı ve omega 3 tüketimi yapılmalı.
- D vitamini takviyesi alınmalı ve B12 seviyelerine dikkat edilmeli.
- Sabırla, dengeli bir beslenme ile saç dökülmesinin önüne geçilebilir.
- Saçın tekrar çıkmasını isteyenlerin cilt sağlıklarına iyi bakmaları, güneş banyosu yapmaları önerilmekte.
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