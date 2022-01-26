Burun Estetiğinde Yenilikçi Bir Adım: Kapalı Rinoplasti

Kapalı Rinoplasti yani kapalı burun estetiği son yıllarda en sık tercih edilen ameliyat teknikleri arasında yer alıyor. Nedeni ise açık! Çünkü kapalı rinoplasti açık ameliyatların aksine burun derisi ve burun içinde bulunan yumuşak dokuların açılmasına gerek bırakmıyor. Bu teknikle cilt ve yumuşak doku çok daha az hasar görüyor burun bağları da hiç kesilme ve kanama olmadan istenen forma sokulup ameliyat gerçekleştiriliyor. Tüm bu nedenlerle hastanın iyileşme süreci kısalıyor. Bu yöntemle ameliyat sonrası herhangi bir iz kalmadığını söyleyen Op. Dr. Ahmet Kürşat Yiğit, “Kapalı burun ameliyatları revizyon ameliyatları, deviasyon ameliyatları da dahil her hasta grubuna uyguladığımız bu işlem hasta için oldukça konforlu. Burun sadece kemik, kıkırdak ve deriden oluşmuyor. Yumuşaklığını, hareketliliğini sağlayan ve düzgün görünmesine neden olan bağlar bulunuyor. Bu bağlara en hafif müdahale kanamasız işlem kapalı rinoplastide mümkün” dedi.

Kapalı burun ameliyatında bütün kesilerin burun deliklerinin içinden yapıldığını ve bu sayede burun ucunda açık rinoplastide olduğu gibi dikiş izi oluşmadığını ifade eden Yiğit, “Kapalı rinoplastide genellikle genel anestezi tercih ediyoruz. Ameliyat yaklaşık olarak 2-2,5 saat arasında sürüyor ve iz ve morluk olmadan tamamlanıyor. Hastayı bir gece hastanede misafir ediyoruz. Tüm koşullar normal seyrettiğinde hasta 1 hafta sonra işine ve sosyal yaşamına dönebilir” dedi.

“KAPALI RİNOPLASTİ UZMAN ELLERDE YAPILMALI”

Halk arasında Kapalı Rinoplasti sonrasında burun düşmesi görülebilir şeklinde bir inanış olduğunu ve bunun son derece yanlış bir bilgi olduğunu söyleyen Op. Dr. Ahmet Kürşat Yiğit, “Uzman ellerde yapıldığı takdirde risk minimalize edilir” diyerek sözlerini tamamladı.