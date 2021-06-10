Bup Dağı'nı aşan sağlık ekipleri 1700 rakımdaki Kartal Yaylası'nda arıcıları aşıladı

ingöl'de sağlık ekipleri arıcılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını Bup Dağı'nı aşarak ulaştıkları yaylada yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan onlarca mobil ekip, sırası gelmesine rağmen aşılanmadığı belirlenen kişilere ulaşmak için her gün dağları, tepeleri aşarak kilometrelerce yol katediyor. Sağlık ekipleri tarlada ve arazide çalışan vatandaşlara da bu hizmeti sunuyor.

Ekipler, arıcılık yapan 64 yaşındaki Müjdat Çakan ve 55 yaşındaki Ramazan Ayçiçek'e ulaşmak için zorlu bir yolculuk gerçekleştirdi.

Pratisyen hekim Mürvet Korkmaz ile ebe Sehergül Tekin ve Zeynep Ebru Ulaş, zorlu ve virajlı yollardan geçerek Bup Dağı'nı aştı, 1700 rakıma sahip Kartal Yaylası'ndaki arıcılar Çakan ve Ayçiçek'e ulaştı.