Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona survivor salgın
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu
Uygulanan aşı miktarı 32 milyon...
Fikir adamlarımız yeniden diriliş ve yükseliş için bize yol gösteriyor
Fikir adamlarımız yeniden diriliş ve...
Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu
Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu...

Bup Dağı'nı aşan sağlık ekipleri 1700 rakımdaki Kartal Yaylası'nda arıcıları aşıladı

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil sağlık ekibi, hastaneye gitme fırsatı bulamayan arıcılar Müjdat Çakan ve Ramazan Ayçiçek'e yaklaşık 2 saatlik yürüyüş sonrası ulaştıkları yaylada, kovanlarının başında aşı yaptı .

Bup Dağı'nı aşan sağlık ekipleri 1700 rakımdaki Kartal Yaylası'nda arıcıları aşıladı

ingöl'de sağlık ekipleri arıcılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını Bup Dağı'nı aşarak ulaştıkları yaylada yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan onlarca mobil ekip, sırası gelmesine rağmen aşılanmadığı belirlenen kişilere ulaşmak için her gün dağları, tepeleri aşarak kilometrelerce yol katediyor. Sağlık ekipleri tarlada ve arazide çalışan vatandaşlara da bu hizmeti sunuyor.

Ekipler, arıcılık yapan 64 yaşındaki Müjdat Çakan ve 55 yaşındaki Ramazan Ayçiçek'e ulaşmak için zorlu bir yolculuk gerçekleştirdi.

Pratisyen hekim Mürvet Korkmaz ile ebe Sehergül Tekin ve Zeynep Ebru Ulaş, zorlu ve virajlı yollardan geçerek Bup Dağı'nı aştı, 1700 rakıma sahip Kartal Yaylası'ndaki arıcılar Çakan ve Ayçiçek'e ulaştı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.