BU YIL 42’NCİSİNİ YAPTIĞI SOLUNUM KONGRESİ‘Nİ DİJİTAL’E TAŞIYAN TÜSAD, BİR İLKE İMZA ATTI

Pandemi ile mücadele en ön sırada savaş veren solunum hekimleri, 8 günlük bir dijital kongrede buluşarak, bilgilerini tazeledi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, “50’nci yılımızda 42’ncisini yaptığımız ulusal kongremizi bu yıl pandemi nedeniyle yüz yüze gerçekleştiremedik. Ancak dijital ortama taşıdığımız kongremizde binlerce hekimi bir araya getirerek, güncel bilgi paylaşımı sağladık” dedi.

TÜSAD’ın 50’nci yılında görkemli bir kongre yapmayı planlarken Covid-19 nedeniyle tamamen teknolojik alt yapısı olan bir organizasyona yöneldiklerini aktaran Yılmaz, şu bilgileri verdi: “Yarım asırlık bir dernek olarak her yıl Solunum Kongresi’nde Türkiye genelindeki binlerce hekimi bir araya getiriyor, alanımızdaki en güncel bilgileri birbirimiz ile paylaşıyoruz. Solunum kongreleri her yıl bilimsel ve sosyal bir şölene dönüşüyor, mesleki gelişimimizde önemli bir rol oynuyor. Ancak bu yıl pandemi ile birlikte biz solunum hekimlerinin tüm temposu değişirken, herkes gibi yaşantımıza kısıtlamalar geldi. Yine de kongremizi gerçekleştirmek istedik. Herkese, ‘maske, mesafe ve hijyen’ kuralını hatırlatırken, bizler de tam buna uygun bir şekilde kongremizi dijital ortama taşıdık.”

Türkiye’nin ve hatta dünyanın pek çok yerinden binlerce hekimin 8 gün boyunca 74 oturumda bir araya geldiğini belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Katılımcılarımız 176 konuşmacıyı canlı olarak dinleyip, soru sorma olanağı buldu. Kongremizin toplam izlenme süresi 183 gün 12 saati aştı. Mesaisi biten üyelerimiz bilgisayardan, telefondan, evinden, çalıştığı hastaneden, yoldan bulduğu her fırsatta kongremize bağlanarak, bilgi alışverişinde bulundu. Bu süreçte dijital bir kongrenin oldukça benimsendiğini gözlemledik. Hatta normale döndüğümüzde bu geleneksel kongremizin hibrit olarak düzenlenmesi yönünde öneriler de aldık. Hepsinden önemlisi; hekimlerimizin belki de en çok yoruldukları, en çok yıprandıkları bu pandemi sürecinde bile halkımıza daha etkin sağlık hizmeti verebilmek için nasıl bir özveri ile çalıştığını, bilgiye ulaşmak için şartlarını nasıl zorladığını bir kez daha gördük.”

SolunumDijital’e Türkiye genelinden katılan 163 konuşmacının yanı sıra 13 de yurtdışından katılım olduğu bilgisini aktaran TÜSAD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Semra Bilaçeroğlu, “Konusunda uzman ve dünyaca tanınan 13 yabancı bilim insanını bu yıl ülkemize davet edemesek de, teknoloji sayesinde bir araya gelme fırsatı bulduk. Dünyanın farklı birçok ülkesinden değerli hekimleri dinleyerek, onlara sorularımızı yöneltebildik” dedi. SolunumDijital kongresine bu yıl yurtdışından katılan konuşmacı olarak katılan hekimler şöyle oldu:” Romanya’dan Prof. Dr. Ruxandra Ulmeanu, Polonya’dan Prof. Dr. Joanna Chorostowska, Sırbistan’dan Prof. Dr. Dragana Jovanovic, Avusturya’dan Prof. Dr. Daniela Gompelmann, Almanya’dan Prof. Dr. Stavros Konstantinidesve Prof. Dr. Ulrich Costabel, İspanya’dan Prof. Dr. Antoni Torres, Portekiz’den Prof. Dr. Carlos Robalo Cordeiro, İngiltere’den Uzman. Dr. Tudor Toma, ABD’den Prof. Dr. Atul Mehta, Prof. Dr. Bartolome Celli, Prof. Dr. Sandhya Khurana ve Prof. Arzu Arı.”