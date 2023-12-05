Böbrek üstü bezlerdeki kitleler ihmal edilmemeli

VM Medical Park Mersin Hastanesi’nden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Leyla Batmaz, böbrek üstü bezlerde başka nedenlerle yapılan görüntüleme tetkiklerinde tesadüfen saptanan kitle veya tümörler olarak tanımlanan adrenal insidentaloma hakkında açıklamalarda bulundu.

YAŞAM İÇİN GEREKLİ HORMONLAR SALGILANIR

Adrenal bezlerin (böbrek üstü bezler) her iki böbreğin üstünde yerleşmiş üçgen şekilli böbrekten yapı ve fonksiyon olarak çok farklı endokrin bezler olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Leyla Batmaz, “Böbrek üstü bezlerden salgılanan hormonlar yaşam için mutlaka gerekli hormonlardır. Adrenal bezin az veya çok çalışması hormon yetersizliği ve fazlalığına yol açar ve vücutta çok fazla soruna sebep olur” diye konuştu.

ÖNCELİKLE KİTLENİN İYİ Mİ, KÖTÜ HUYLU MU OLDUĞU TESPİT EDİLMELİ

Uzm. Dr. Batmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Adrenal insidentaloma, adrenal bezlerde başka nedenlerle yapılan görüntüleme tetkiklerinde tesadüfen saptanan kitle veya tümörleri tanımlayan bir terimdir. Adrenal insidentaloma saptandığında cevaplanması gereken iki önemli sorudan biri bu kitlenin öncelikle iyi huylu (malign) mu yoksa kötü huylu mu olduğudur. İkinci önemli soru ise fonksiyonel olup olmadığı yani hormon üretip üretmediğidir. Adrenal insidentalomaların çoğu iyi huyludur ve yine çoğunluğu non-fonksiyoneldir, yani hormon üretmez.”

TEŞHİSTE MR YA DA BT KULLANILABİLİR

Teşhis koyma sürecinden bahseden Uzm. Dr. Batmaz, “Kötü huylu-iyi huylu (malign-benign) ayrımı görüntüleme yöntemleri (Manyetik Rezonans Görüntüleme veya tomografi) ile yapılır. Ayrımda genellikle dinamik kontrastlı sürrenal BT veya MRG kullanılabilir. 4 cm’den küçük yağdan zengin adenomlar takip edilir. Genellikle 4 cm’den büyük, yağdan fakir lezyonların malign (yani kanser) olma riski yüksek olduğundan ameliyatla alınması önerilir” dedi.

FARKLI BELİRTİLER GÖRÜLEBİLİR

Fonksiyonel adenomlarda lezyonun ürettiği hormona göre hastalarda farklı belirtiler görülebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Batmaz, “Lezyonda kortizol salınımı artmışsa Cushing sendromu belirtileri, aldosteron salınımı artmışsa Conn sendromu (hiperaldosteronizm) belirtileri, adrenalin/ noradrenalin salınımı artmışsa Feokromasitoma belirtileri görülür. DHEAS düzeyleri artmışsa kadınlarda tüylenme artışı, adet düzensizlikleri gibi sorunlara sebep olur” açıklamasında bulundu.

CERRAHİ TEDAVİ YAPILABİLİR

Son olarak tedavi yollarına değinen Uzm. Dr. Batmaz, “Hormon fazlalığı olan durumlarda da öncellikle cerrahi önerilir. Ancak yine de bu, hasta özelinde alınan bir karardır. Adrenal insidentalomaların çoğu zararsız olsa da, bazı durumlarda doktorunuzun yakından izlemesi ve tedavi planı oluşturması önemlidir. Bu durumlar arasında tümörün büyümesi, hormon üretimi veya diğer organlara baskı yapması gibi faktörler bulunabilir. Unutmayın ki, her hasta farklıdır ve tedavi planı kişiselleştirilmelidir. Siz ya da sevdikleriniz adrenal insidentaloma ile ilgili endişeleriniz olduğunda, uzman bir doktora başvurmalısınız” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.