BÖBREK HASTASI İKİ AYLIK BEBEK AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Gebelik takibi endişeye dönüştü

Güneş çifti, anne-baba olma heyecanıyla, dünyaya gelecek çocuklarının hayalini kuruyordu. Ancak bu umut dolu bekleyiş, anneye gebelik takibi yapıldığı dönemde endişeye dönüştü. Yapılan ultrasonda bebeğin sol böbreğinde şişme olduğu ortaya çıktı. Tedavi için ise bebeğin doğmasını beklemek gerekiyordu. Doğum gerçekleştikten sonra Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Taner Kamacı’ya başvuran Güneş çifti, yapılan tetkiklerin ardından bebeklerinin sol böbreğinde üreteropelvik bileşke darlığı ve bu darlığa bağlı şişme ve parankim incelmesi olduğu ortaya çıktı.

Hastalık beklenenden hızlı ilerledi

Yapılan takiplerde böbrekteki şişmenin hızla ilerlemesi üzerine ameliyat kararı verildi. Op. Dr. Taner Kamacı tarafından gerçekleştirilen pyeloplasti ameliyatı 2 saat sürdü. Bebeğin sol yan tarafından açılan 3 cm’lik bir kesi ile ameliyatı yapıldı. Böbreğin çıkışında üreter başlangıcındaki 1,5 cm’lik dar alan ve şişmiş olan böbrek pelvisinin bir kısmı çıkartılarak böbrek ve üreter arasındaki bağlantı tekrar sağlandı. Daha 2 aylıkken hayatının ilk ameliyatını olan Miran Güneş, bir gün sonra taburcu edildi. Ameliyat sonrası kontrollerde herhangi bir sorun yaşanmadığı görüldü.

Ameliyat sonrası böbrek fonksiyonları düzeldi

Op. Dr. Taner Kamacı süreci anlatırken, “Hastamıza ilk teşhisi koyduktan sonra belirli aralıklarla takip ettik. Ancak kontrol ultrasonlarında beklenenden daha hızlı bir şekilde böbrekteki şişmenin artması, böbreğin süzme fonksiyonu yapan parankim bölgesinin gittikçe incelmesi ve MAG-3 sintigrafisinde sol böbreğin idrarı süzme yapamaması nedeniyle böbreğin bozulmasına izin vermeden acilen ameliyata aldık. Başarılı bir pyeloplasti ameliyatı sonucundan 2 aylık hastamız sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası hastamızı belli aralıklarla takip ettik. Takiplerinde sol böbreğinde süzülme başladığı, böbrekteki şişmenin azaldığı ve parankim incelmesinin düzeldiğini gördük” ifadelerini kullandı.

Böbrek yetmezliğine neden oluyor

Kronik böbrek yetmezliklerinin ortalama yüzde 50’sine sebep idrar yollarının tıkayıcı hastalıkları ve bunların içinde de en sık görüleni üreteropelvik bileşke darlığı olduğunu dile getiren Op. Dr. Kamacı, “Hastalığın ilk bulgusu genelde gebelik takibinde bebeğin böbreğinde şişme görülmesidir. Gebelik takiplerinde bebeğin böbreklerinde normalden fazla şişme olması durumuna antenatal hidronefroz adı verilir. Her 100 gebelikten 1-2’ sinde bu durum görülmektedir. Tanı konulduktan sonra hasta çocuk cerrahı ve çocuk nefroloji uzmanı tarafından takip edilmelidir. Çoğunlukla bebeklerde kendiliğinden düzelme beklenmektedir ancak bazı vakalarda hastalık ilerlemektedir. Bu durumda da böbrek zarar görmeden ameliyat edilmelidir. Ameliyattan sonra hastalar mutlaka belirli aralıklarla takip edilmelidir” dedi.

Yaşadığımız büyük şok mutlulukla sonuçlandı

Bebeklerini yeniden mutlulukla kucağına alan Güneş çifti de, “Gebelik sırasında öğrendiğimiz bu hastalığı çok araştırdık. Özellikle böbrek yetmezliğine ve başka birçok soruna neden olduğunu öğrendik. Kendiliğinden düzelmesini bekliyorduk ama öyle olmadı. Bebeğimizin böbreğinde şişme ve incelme giderek arttı ve sonunda ameliyat kararı verildi. Daha 2 aylıkken ameliyat olması bizi çok üzdü ama ameliyatta ve ameliyat sonrası takiplerinde her şeyin yolunda gitmesi ve doktorumuzun ameliyat sonrasında yapılan takiplerde böbreğindeki bozulmaların düzeldiği müjdesini vermesi ile çok mutlu olduk.