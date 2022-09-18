"Biyonik kulağın" umut olduğu işitme kaybına gelecekte kök hücre çare olabilir

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, işitmenin insanın çevreyle iletişim kurmasını sağlayan en önemli duyularından biri olduğunu vurgulayarak, hayatın ilk yıllarında işitmeyen bir çocuğun beyninde kelime hafızası oluşamayacağı için konuşmasının da mümkün olmayacağını kaydetti.

Normal insan kulağının 20 Hz ila 20 bin Hz arasındaki sesleri duyabileceğini aktaran Doğan, "Konuşma frekansları 500Hz, 1000Hz, 2000Hz ve 4000 Hz'dir. Yüksek frekanslarda kayıp olmaya başladığı zaman kaybın derecesi ile orantılı olarak kulakta çınlama olarak tarif edilen ve sessiz ortamlarda fark edilebilen ince bir ses duyulur. Bu nedenle hasta işitme kaybı şikayeti ile değil, çınlama şikayeti ile başvurur. Konuşma frekanslarında kayıp olduğunda ise hastanın günlük hayatındaki iletişimi etkilenir. Ses dalgalarının iç kulağa kadar olan yolculuğunda ve/veya iç kulaktan beyne kadar olan iletiminde çeşitli nedenlerle engel oluşabilir." diye konuştu.

İç kulağa kadar olan kayıpların "iletim tipi işitme kaybı" olarak adlandırılırken, iç kulaktan beyne kadar olan kayıpların ise "sensörnöral işitme kayıpları" olarak tanımlandığını, iki yolun birlikte etkilenmesi durumunda da "mikst tip işitme kaybının" meydana geldiğini anlatan Doğan, intrauterin hayattan başlayarak hayatın her döneminde işitme yollarında meydana gelebilecek engellerin değişik derecelerde işitme kaybına yol açtığını söyledi.

"İşitme engelleri demansın başlamasını hızlandırıyor"

Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, iletim tipi işitme kaybı nedenlerinin erken dönemde tespit edildiğinde genellikle tedavisi mümkün olan hastalıklar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sensörnöral işitme kaybı, doğal yaşlanma süreci ya da iç kulaktan beyne giden sinirlerin dejenerasyonundan kaynaklanan işitme kaybıdır. Hastanın işitmesini arttırmaya yönelik işitme cihazları kullanılır. Mikst tip işitme kaybında ise hem sesin iç kulağa iletilmesinde hem de iç kulak tarafından elektriksel sinyallere dönüştürülerek beyne ulaştırılmasında sorun vardır. Uzun süredir devam ve enfekte olan kronik orta kulak iltihaplarını örnek verebiliriz. Öncelikle enfeksiyonu kurutmaya yönelik medikal ve cerrahi tedaviler uygulanılır. Daha sonra kalan işitmeyi arttırmaya yönelik işitme cihazı takılabilir."