Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona salgın survivor
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 380 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 14...
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li...
Açıkladığımız destek paketlerin toplam büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10’unu buldu
Açıkladığımız destek paketlerin toplam büyüklüğü...
Sinema salonları 2 ay daha kapalı kalacak
Sinema salonları 2 ay daha...
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı 30 Haziran 2021'e uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma...

Bilim insanlarından 'Kovid-19 aşısından korkmayın' uyarısı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından korkulmaması uyarısında bulundu.

Bilim insanlarından 'Kovid-19 aşısından korkmayın' uyarısı

Enfeksiyon hastalıklarından korunmada en önemli yöntemin aşı olduğunu belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, Türkiye'de, Kovid-19 için aşı çalışmalarında Faz 3 aşamasına geçilmesinin beklendiğini vurgularak, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklama sonucunda inaktif koronavirüs aşısının başarı oranının yüzde 91 ve güvenilirliğinin de oldukça yüksek olduğu bildirildi. Aşıdan korkmayalım ve koronavirüs aşısını da mutlaka olalım. Öncelikle sağlık çalışanları olmak üzere, risk grubundakiler, 65 yaşın üzerindekiler aşı geldikçe aşıya ulaşmak için çaba harcasın. Aşının yan etkileri oldukça az, en fazla görülen yan etki kolda ağrı. Halkımızın büyük bir çoğunluğu aşılanırsa pandemiyi yenmemiz mümkün olacaktır."

Aynı ana bilim dalında görevli Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu da koronavirüs için etkin tedavilerin bulunduğunu, yeni ilaçların geliştirildiğini ve aşıların da piyasaya çıkmaya başladığını kaydetti.

Risk altındaki grupların ve 65 yaşın üzerindekilerin aşı olması gerektiğini belirten Pullukçu, "Enfeksiyon ve göğüs hastalıkları gibi hekimlerin açıklamalarına güvenin ve onların açıklamalarını takip etmeye çalışın. Hem kendiniz hem sevdikleriniz hem de insanlar için korunma önlemlerine uymaya lütfen devam edin." değerlendirmesinde bulundu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.