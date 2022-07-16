Beyninde damar yumağı oluşan çocuk, 20 saatlik ameliyatla hayata tutundu

Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Elif Sena Kavşut, şiddetli baş ağrısı, bilinç kaybı, kol ve bacaklarındaki güçsüzlük şikayetleri nedeniyle ailesi tarafından ilçedeki sağlık kuruluşuna götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edilen Kavşut'a yapılan tetkikler sonucu beyindeki atardamar ile toplardamar arasında oluşan ve kanamaya neden olan "AVM damar yumağı" teşhisi konuldu.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Aycan ve Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahim Taş ile ekibi tarafından ameliyata alınan Kavşut'un operasyonu 20 saat sürdü.

El ve ayaklarını rahatlıkla kullanan, ağrılarından kurtulan ve beslenmesinde de sorun yaşamayan 13 yaşındaki Elif, 5 gün süren takibin ardından taburcu edildi.