Beyin tümörünü nokta atışıyla tespit eden karma sanal gerçeklik Türkiye'de ilk kez uygulandı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümü tarafından Türkiye'de ilk defa karma artırılmış gerçeklik teknolojisiyle beyin tümörü ameliyatı, 25 yaşındaki hastaya başarıyla uygulandı. Bu sayede, beynin çıplak gözle görülemeyen deri, kemik ve beyin zarı altındaki bölgeleri, ameliyat sırasında görünür hale getirildi.

Dünyada ilk kez 4 yıl önce robotik kafa tabanı cerrahisinin de gerçekleştirildiği Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ameliyathanesinde, Türkiye'de bir ilke daha imza atıldı.

Dünya genelinde sayılı merkezde uygulanmaya başlanan karma artırılmış gerçeklikle görüntüleme yapılarak gerçekleştirilen beyin cerrahi ameliyatı, özel dizayn edilmiş İbn-i Sina Hastanesi ameliyathanesinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Çağlar başkanlığında, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İhsan Doğan, Doç. Dr. Onur Özgüral, Operatör Doktor Murat Zaimoğlu ve Dr. Emre Bahir Mete'nin aralarında bulunduğu ekip tarafından yapıldı.