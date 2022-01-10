Beyin ile kalp arasındaki gizemli iletişim: “Kırık Kalp Sendromu”

Kırık Kalp Sendromu’nun oluşum şekli ile ilgili bilgi veren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Zehra Bayramoğlu,”Kırık kalp Sendromu (Takotsubo sendromu) genellikle duygusal sıkıntılardan sonra, yakınının ölümü ve stres sonrası ortaya çıkar. Genellikle 65-70 yaşları arası kadınlarda postmenapozal dönemde görülürken nadir olarak erkeklerde de görülür. Takotsubo hastalarında, Zürih üniversitesi hastanesinde yapılan beyin MR’larında duygu, motivasyon, öğrenme ve hafıza ile ilgili bölgelerde (talamus, hipotalamus, amigdala) limbik sistemde farklılıklar gözlenmiştir. Ayrıca iletişim zayıflığı ve strese cevap vermede sorunlar tespit edilmiştir. Bu hastalarda otonom sinir sisteminin (bağırsak hareketleri, soluk alıp verme ve kalp atışı) gereğinden fazla uyarılması, strese bağlı adrenerjik uyarı ve buna bağlı koroner vazospasm, kırık kalp sendromuma neden olur. Kırık Kalp Sendromu, beyin ve kalp arasında henüz anlaşılmamış bir etkileşimle oluşan bir sendromdur. Buna kalp ve beynin rezonansı da diyebiliriz. İnsan vücudunu daha iyi tanıdıkça, kalp ve beyin işlevi farklı görülmekle birlikte aslında birbiriyle ilişkili çalıştıkları görülmektedir. Bir insanın duygusal durumundaki değişim, kalp atımındaki ritim paterninde değişime neden olur; duygular otonom sinir sistemi aktivasyonunda daha baskındır. Her atımda kalp sadece kan pompalamaz, nörolojik, hormonal, basınç ve elektromanyetik bilgi paternini beyne ileten bir bilgi işlem merkezi olarak da hareket eder.” dedi.



Göğüs ağrısı en belirgin özelliği!



Kırık Kalp Sendromunun belirtilerine dikkat çeken Bayramoğlu, ”Hastalarda, stres sonrası kalp krizi benzeri göğüs ağrısı görülmekte, ayrıca ekokardiyografide kalp kasılmasında azalma saptanmaktadır. Yapılan anjiyoda kalbin şekli Japon balıkçılarının ahtapot avlamak için kullandıkları ahtapot tuzağı anlamına gelen ‘tako-tsubo’ ya benzediğinden hastalığı adı bu terimden gelir. Bu hastalık için yapılan koroner anjiyoda koroner damarlar açık olarak görülmektedir.” Şeklinde konuştu.





Kırık kalp sendromu nasıl tedavi edilir?



Dr. Zehra Bayramoğlu tanı ve tedavi yöntemlerine de değinerek sözlerine şöyle devam etti.



“Kırık Kalp Sendromu nadir görülen ve ölümcül olabilen bir kalp hastalığıdır ama genellikle iyi seyirlidir. Medikal destek ile düzelebilmektedir. Tedaviyi teşhis netleşene kadar kalp krizi tedavisine benzer beta bloker, ACE inhibitörleri, diuretikler ve ilaç tedavisi ile akut semptomlar giderilir, kalp yetmezliği geliştiği durumlarda kalp kasını iyileştiren ajanlar kullanılmaktadır.



Sonuç olarak, vücut bir bütün olarak düşünüldüğünde, güçlü frekans veren beyin ve kalp ayrı ayrı bilgi ve enerji iletirken, birbirleriyle de çok sık ve hızlı bir iletişim içinde etkileşerek psikofizyolojik değişikliklere yol açar. Beyin ve kalp, duygular, mental fonksiyonlar birbirinden ayrı değildir, bunların uyum içinde olması sağlıkla direk ilişkilidir.”