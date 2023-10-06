Beslenmenin sağlığa etkileri tartışıldı

Sabri Ülker Vakfı’nın katkılarıyla Tiflis’te düzenlenen konferansta; Uzmanlar beslenmenin sağlığa etkilerini tartıştı

2035 yılında Türkiye’deki yetişkinlerin yarısından fazlası obez olma riski altında

Konferansta uzmanların iyi örnekleri paylaştıklarını belirten Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Özlem Üliç Çatar, “Hedefimiz bu gibi konferans ve etkinliklerle bir bilim köprüsü görevi üstlenmek, bilimsel bilginin ve deneyim paylaşımlarının çoğalmasını sağlamak” dedi.

Sabri Ülker Vakfı, The Nutrition Society ve Georgian Nutrition Society’nin katkılarıyla düzenlenen Tiflis Beslenme ve Toplum Sağlığı Uluslararası Konferansı’nda, dünyadan seçkin bilim insanları halk sağlığı ve sağlıklı beslenme konularında en güncel bilgileri paylaştı. 3-4 Ekim 2023 tarihlerinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen konferansa Gürcistan, Türkiye, Macaristan, İngiltere ve İrlanda gibi ülkelerden akademisyen ve uzmanlar katılım sağladı.

Konferansta; değişen yeme alışkanları ve beslenmenin hastalıklara etkileri ele alınırken aynı zamanda Gürcistan ve komşu ülkelerde bu alanda hayata geçirilen çalışmalara yönelik iyi uygulama örnekleri de paylaşıldı.

“Hızla yayınlan obezite salgınıyla karşı karşıyayız”

Konferansa konuşmacı ve workshop düzenleyicisi olarak katılım sağlayan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, şöyle konuştu: “Dünyada bir yandan yetersiz beslenme nedeniyle gelişim sorunları yaşayan çocukların olduğu toplumlar varken bir yandan da obezitenin bir salgın gibi çocuklarda da yaygınlaştığı toplumlarla karşı karşıyayız. Her iki beslenme sorunu da maalesef sağlığı oldukça olumsuz etkiliyor. Dünya Obezite Atlası tarafından eylül ayında yayınlanan bir rapora göre, 2035 yılına kadar dünyanın yarısının obezite veya fazla kilo problemi ile yaşayacağı öngörülüyor. Raporda, obezite ve fazla kilonun 4 milyardan fazla insanı etkileyeceği ve en hızlı artışın ise çocuklarda görüleceği belirtiliyor. Türkiye’nin de değerlendirildiği rapora göre, 2035 yılında ülkemizdeki yetişkinlerin yarısından fazlası obez olma riski altında. Bu nedenle gerek ailelerin gerekse ilk basamak sağlık kuruluşu olan aile hekimlerinin bu konuda eğitilmesi, gençlere ve çocuklara sağlıklı beslenme konusunda yol gösterilmesi büyük önem taşıyor.”

“Bilimsel doğruları yaygınlaştıran konferanslarla bilim köprüsü oluşturuyoruz”

Konferans ve workshop programının verimli çıktılarla sona erdiğini belirten Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Özlem Üliç Çatar, “Bu konferans gerek Avrupa’dan gerekse Gürcistan ve çevre ülkelerden uzmanları bir araya getirmesi nedeniyle sağlıklı beslenme alanında önemli bilgi alışverişleri ve paylaşımlara vesile oldu. Sabri Ülker Vakfı olarak hedefimiz bu gibi konferans ve etkinliklerle bir bilim köprüsü görevi üstlenmek ve farklı ülkelerden uzmanları bir araya getirerek bilimsel bilginin ve deneyim paylaşımlarının çoğalmasını sağlamak. Tiflis Beslenme ve Toplum Sağlığı Uluslararası Konferansı’nın düzenleyicilerinden biri olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Burada çok verimli paylaşımları dinledik, Türkiye’deki iyi uygulama örnekleri paylaşıldı ve büyük ilgi gördü. Bundan dolayı da ayrıca memnunuz” dedi.

Beslenmenin sağlığa etkileri ve iyi örnekler tartışıldı

Konferansın ilk gününde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, Sabri Ülker Vakfı Bilim Komitesi Üyesi Dr. Julian Stowell, Macaristan’daki Szeged Üniversitesi’nden Prof. Diána Bánáti, Gürcistan Beslenme Derneği Başkanı Dr. Manana Stanley, Gürcistan’dan Uzman Diyetisyenler Eka Bobokhidze ve Rusudan Gvamichava, İngiltere’den Newcastle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beslenme Araştırma Merkezi Direktörü Prof. John Mathers ve yine aynı merkezden Oliver Shannon gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansın ilk gününde, İngiltere ve Türkiye’de sağlık ve beslenme karşılaştırması ve iyi örnekler, Avrupa’da obezite salgını, yaşa göre protein ihtiyacının belirlenmesi, çocuklarda yetersiz beslenmenin önlenmesi için eğitim programı örnekleri gibi konular ele alındı. Konferansın ikinci gününde ise workshop programlarında tıp profesyonelleri için bir beslenme müfredatı geliştirme ve sunma, optimum beslenmeye ulaşmada gıda endüstrisinin rolü gibi konular işlendi.