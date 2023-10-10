Bel Fıtığında Erken İyileşmek Mümkün

Bel fıtıkları, bel kayması ve omurga kanalında daralma gibi hastalıklarda bazı durumlarda tedavi için ameliyat gerekebiliyor. Son dönemlerde geliştirilen endoskopik cerrahi teknikler bel ameliyatlarında olduğu gibi çoğu omurga ameliyatlarında da hastaların hızla sağlığına kavuşmasına olanak sağlıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Omurga Merkezi’nden Doç. Dr. Salim Şentürk, Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde düzenlenen “Endoskopik Lomber Cerrahi Teknikler” konulu toplantıda özellikle bel ağrılarının nedenleri ve güncel tedavi yaklaşımları hakkında önemli bilgiler verdi.

Endoskopik lomber cerrahi teknikler hızla yaygınlaşıyor

Başkanlığını Omurga Merkezi’nden Prof. Dr. Onur Yaman ve Doç. Dr. Salim Şentürk’ün yaptığı toplantı ülkemizin önde gelen beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarını buluşturdu. Toplantıda canlı vaka eşliğinde endoskopik lomber cerrahinin incelikleri masaya yatırıldı. Doç. Dr. Salim Şentürk minimal invaziv omurga cerrahisinin son yıllarda oldukça öne çıktığını belirterek şu açıklamaları yaptı;

“Minimal invaziv omurga cerrahisi; dünyada olduğu gibi ülkemizde de popülerliği artan, gittikçe hekimlerin daha çok ilgi duyduğu bir cerrahi saha haline geldi. Aynı zamanda hastalar da bu cerrahi teknikler ile ameliyat olmak istiyor. Fakat omurga cerrahisinde uygulanan minimal invaziv yani küçük kesi yöntemler özel eğitimler gerektiren cerrahi tekniklerdir. Biz de tecrübelerimizi, hastanemizde uyguladığımız canlı cerrahilerle meslektaşlarımıza aktardık ve her yönüyle bu teknikleri konuştuk. 2024 yılında da toplantılarımız devam edecek.“

Uzun süren bel ağrılarının nedeni bel fıtığı veya bel kayması olabilir

Bel ve bacak ağrılarının nedeni çoğunlukla yanlış duruş pozisyonu, ani zorlama veya kas zayıflığı gibi mekanik nedenler olabilmektedir. Bu ağrılar medikal tedavi ve istirahat ile kendiliğinden iyileşebildiği gibi uzun süren bel ağrılarının altında bel fıtığı veya bel kayması gibi rahatsızlıklar görülebilmektedir. Böyle durumlarda ise şikayetlerin geçmemesi durumunda cerrahi tedavi alternatifleri uygulanmaktadır. Bel ve bacak ağrılarının sebebi değerlendirilmekte, kalıcı tedavisinde cerrahinin yeri göz ardı edilmemektedir.

Günübirlik bu yöntemle hastalar hızla iyileşiyor

Bel bölgesinde görülen hastalıkların cerrahi tedavisinde geçmişten günümüze kadar birçok yöntem kullanılmıştır. Cerrahi yöntemlerde; açık cerrahi, mikrocerrahi gibi alternatiflerin yanı sıra güncel yöntemlerden birisi de endoskopik cerrahidir. Endoskopik cerrahinin diğer cerrahi yöntemlerden farkı ise bel bölgesinde sadece 7 milimetrelik bir kesi olması ve tüm işlemin bu kesi içinden yapılabilmesidir. Açılan kesinin içerisine bir kamera yerleştirilmekte ve 4.1 milimetrelik bir boşluktan tüm cerrahi müdahale tamamlanabilmektedir. Hem hastaya hem de hekime konfor sağlayan bu yöntem ile hastalarda kas ve kemik kaybı oluşmaması, işlem sırasında hasar riskinin en aza indirilmesi sayesinde hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk gibi ayrıcalıklar sunulmaktadır.