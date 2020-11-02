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Bebekliğin ilk yılında düşük D vitamini obeziteye yol açabilir

Bebekliğin ilk yılındaki düşük D vitamini düzeyinin ileriki yaşlarda obeziteye yol açabileceği saptandı.

Bebekliğin ilk yılında düşük D vitamini obeziteye yol açabilir

"American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayımlanan araştırmada, 300'den fazla çocuktan alınan veriler incelendi.

Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesinden Eduardo Villamor ve ekibinin yürüttüğü çalışmada, bebeklerin 1 yaşındayken D vitamini ölçümleri yapıldı.

Daha sonra bu çocukların 5, 10 ve 16-17 yaşlarında D vitamini düzeyleri ile Beden Kitle İndeksi ölçümleri yapıldı.

Bu çocukların, 16-17 yaşında yağ ve kas kütlesi de incelendi.

Çalışmada yaşamın ilk yılındaki düşük D vitamini düzeyinin, ergenlikte "kalp krizi", "felç" ve "şeker hastalığı" riskini artıran bazı faktörlerin bir arada bulunduğu metabolik sendromla ilişkili olduğu saptandı.

Bebekliğin ilk yılındaki düşük D vitamini düzeyinin, ileriki yaşlarda obeziteye yol açabileceğinin belirtildiği araştırmada, yaşamın ilk yılında kandaki her ilave D vitamini biriminin 1 ila 5 yaşlarında daha yavaş kilo alımıyla ve 16-17 yaşlarında da daha az yağ ve daha fazla kas kütlesiyle ilişkili olduğu ifade edildi.

AA

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