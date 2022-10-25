Bebekler için 11 beslenme önerisi

Bebek beslenmesinde en önemli konu “anne sütü” ancak 6 aydan itibaren ek gıdaya geçiş dönemine başlandığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, “Yeterliyse ilk 6 ay sadece anne sütü verilebilir. Anne sütünün yeterli olmadığı zamanlarda ise devam sütü ile de bebeğin beslenmesi desteklenebilir. 6 aydan sonra ek gıdaya geçiş döneminde ise anne sütü yeterliyse bile yanına ek gıda eklenemeli” şeklinde konuştu.

Bebek beslenmesinde tuzdan uzak durulmalı

Bebeğin ek gıdaya geçişinin yaşına veya kaç aylık olduğuna göre değiştiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, “Ebeveynler ilk tadımlarına meyve püresi, sebze püresi ve yoğurt ile başlayabilir. Bebeğin duruma göre daha sonra yumurtanın sarısı da eklenebilir. Bebeğin ilk tadımlarını yaptığı bu dönemde tuz ve tuzlu gıdalardan uzak durulmalı. Özellikle, bu dönemde bebe bisküvisinden de kaçınmak gerekiyor” dedi.

Et, ciğer gibi besinler iyi pişirilmeli

Bebeğin iştahına göre verilen ek gıdanın çeşitlenebileceğini söyleyen Dr. Mehmet Kılıç, “7’nci aydan itibaren içinde kıyma bulunan yemekler ufak tadımlar halinde bebeğe verilebilir. 8-9 aylıkken ise ciğer, inek eti ve kemik suyuyla çorbalar gibi besinler iyi pişirilerek ve ezilerek verilebilir. Burada önemli olan etin iyi pişmiş olması” açıklamasında bulundu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, bebekler için 11 beslenme önerisinde bulundu: