BEBEĞİ ALERJİDEN, ANNEYİ KANSERDEN KORUYOR

Hem bebeğin ilk günlerinden yetişkinlik yaşlarına kadar sağlığını etkiliyor hem de anneyi kanser ve kemik erimesi gibi bazı hastalıklarda korumaya yardımcı oluyor. Acıbadem Kocaeli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nejla Çelenk Uysal, anne sütü ve emzirmenin bebek ve anne için başta beslenme olmak üzere sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönlerden yararlı olduğunu vurgulayarak “Anne sütü, bebeğinizin virüs ve bakterilerle savaşmasına yardımcı olan antikorlar içerir. Aşıların etkinliğini artırır” diye örnek veriyor.

Anne ile bebeği birbirine bağlar

Araştırmalara göre anne sütü ile beslenen bebeklerde alerji ve kronik hastalıklar daha az görülüyor. İlk 6 ay boyunca herhangi bir ek besin olmadan sadece emzirilen bebeklerde kulak enfeksiyonları, solunum yolu hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları, şeker hastalığı ve ishale daha az rastlandığını ifade eden Dr. Nejla Çelenk Uysal, anne sütünün faydalarını şöyle sıralıyor:

Anne sütündeki proteinlerin yüzde 60-80’i biyolojik değeri ve kullanımı yüksek olan whey proteinidir. Bu protein grubu vücut ağırlığını düzenlemeye, kas gücünü artırmaya yardımcı olur.

Anne sütündeki proteinlerin vücut proteinlerine dönüşüm oranı yüzde 100’dür. Bu özelliğe sahip başka bir besinin olmaması, anne sütünü eşsiz yapmaktadır. Protein konsantrasyonu inek sütünden az olmasına rağmen süt çocuğunun protein gereksinimini ilk 6 ay tek başına karşılar.

Anne sütündeki elzem yağ asitleri miktarı inek sütündekinden beş kat daha fazladır. Omega-3 bileşenleri olan EPA ve DHA içerir.

Anne sütündeki kalsiyum forfor oranı ikiye birdir. Bu oran kalsiyumun emilimini ve vücutta kullanımını artırır.

İnek sütündeki demirin ancak yüzde 5-10’u emilebilir. Anne sütünde bu oran yüzde50-60 olup demirin biyoyararlılığı (vücudun aldığı gıdada bulunan bileşeni kullanma oranı) yüksektir.

Probiyotik özelliklere sahip anne sütü bileşiminde bulunan laktobasillus bifidusun etkisi ile süt çocuğunu koli basili gibi enfeksiyonlardan korur.

Anne sütünde 20’den fazla enzim bulunur. Bu enzimler sindirime ve büyümeye yardım eder.

Anne sütünün yağ miktarının emzirmenin sonuna doğru artması doygunluk yaratır. Bebeğin daha fazla besin tüketmesine engel olarak obezite gelişimi önler. Bu nedenle anne sütü ile beslenenlerde obezite oranı daha azdır.

İnsüline bağımlı diyabet görülme riski, apandisit görülme riski azalır.

Anne sütü ile beslenen bebeklerde nekrotizan enterokolit (prematüre bebeklerde görülen ve ölüme sebebiyet verebilen sindirim sistemi rahatsızlığı) riskinin 10 kat daha az olduğu saptanmıştır.

Solunum sistemi enfeksiyonlarının sıklığı ve astım görülmesi azalır.

Anne sütü alan bebeklerin zeka düzeylerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir.

Emzirme bebeğin çene ve dişlerinin doğru gelişimini destekler. Ayrıca, emzirilen bebeklerde diş çürükleri daha az görülür.

Emziren kadın için doğal sakinleştirici

Bebeğin sadece ilk günlerini değil çocukluğundan yetişkinliğine hatta yaşlılığına kadar tüm sağlığını olumlu etkileme özelliğine sahip anne sütü, emziren kadının da sağlığını koruyor. Acıbadem Kocaeli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nejla Çelenk Uysal, “Emzirme, meme kanseri, yumurtalık kanseri, kemik erimesi ve anemi risklerini azaltır” diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Rahmin eski haline dönmesini sağlayan emzirme böylece annenin aşırı kan kaybetmesine engel olur. Emzirmenin anneyi idrar yolu enfeksiyonlarından koruduğu da bilinir. Ayrıca emzirme, anne ve bebek arasında kuvvetli bir bağın oluşması yönünde oldukça faydalıdır.”

Ayrıca emzirme kadının günlük enerji gereksinimini yaklaşık 500-600 kalori artırıyor. Yani anneler emzirirken enerji harcıyor, dengeli beslenen anne süt üretimini artırdığı gibi daha dolay kilo verebiliyor. Dr. Nejla Çelenk Uysal, emzirme konusundaki açıklamalarını “Emzirme, anne için doğal birsakinleştirici etkisi yapar” diyerek bitiriyor.