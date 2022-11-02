BAYILMA CİDDİ KALP HASTALIĞI BELİRTİSİ OLABİLİR !

Bayılma nedir ?

Senkop, tıp dilinde bayılma manasına gelir. Bayılan hastalar bilinçlerini ve postürlerini (duruşlarını) kaybederler. Bayılma sırasında bireyler, birden yere yığılabilirler. Senkopu, sağlıklı bireyler için tehlikeli yapan da budur. Çoğu zaman bireyler farkına bile varamadan bilinçlerini kaybeder ve oldukları yere yığılırlar. Bu sırada kafalarına darbe almaları, bir yerden düşmeleri vs. olasıdır. Bazı durumlarda bayılacak olduklarını hissetmeleri de mümkündür. Tıp dilinde ‘’presenkop’’ olarak bilinen fenalaşma, ‘’bayılacak gibi olma’’ hissi sebebi ile kendilerini emniyete almaya çalışabilirler.