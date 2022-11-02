Son Dakika

BAYILMA CİDDİ KALP HASTALIĞI BELİRTİSİ OLABİLİR !

Bayılma başlı başına bir hastalık değil, bir hastalığın belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır.Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr.Ömer Uz konu hakkında önemli bilgiler verdi.

SAĞLIK 02.11.2022, 13:47
BAYILMA CİDDİ KALP HASTALIĞI BELİRTİSİ OLABİLİR !

Bayılma nedir ?

Senkop, tıp dilinde bayılma manasına gelir. Bayılan hastalar bilinçlerini ve postürlerini (duruşlarını) kaybederler. Bayılma sırasında bireyler, birden yere yığılabilirler. Senkopu, sağlıklı bireyler için tehlikeli yapan da budur. Çoğu zaman bireyler farkına bile varamadan bilinçlerini kaybeder ve oldukları yere yığılırlar. Bu sırada kafalarına darbe almaları, bir yerden düşmeleri vs. olasıdır. Bazı durumlarda bayılacak olduklarını hissetmeleri de mümkündür. Tıp dilinde ‘’presenkop’’ olarak bilinen fenalaşma, ‘’bayılacak gibi olma’’ hissi sebebi ile kendilerini emniyete almaya çalışabilirler.
Bayılma nedenleri nelerdir ?
  • Epilepsi (sara) hastalığı.
  • Kan şekerinde meydana gelen ani düşüşler.
  • Tansiyon hastalığı, tansiyonda meydana gelen ani değişim.
  • Bazı kalp hastalıkları.
  • Beyin damarlarını ilgilendiren bazı hastalıklar.
  • Akciğerlerle ilgili bazı hastalıklar.

Senkop çoğu zaman herhangi bir sağlık sorunu sebebiyle ortaya çıkmaz. Vücut bazı durumlarda çevresel etkenlere bir tepki olarak bayılabilir. Elbette bu durum da tehlikelidir. Hastalar bayılacakları yeri seçemedikleri için; trafikte, yol ortasında, yüksek bir yerde bayılabilirler. Buna bağlı olarak kendilerini yaralayabilirler. Ancak senkopu asıl tehlikeli yapan şey; beyinden veya kalpten kaynaklanan sağlık sorunlarıdır.

Bayılma durumu çoğu zaman beyni besleyen kan akışının aniden durması veya yüksek miktarda azalması sonucu gelişir. Beyin faaliyetlerine devam etmek için ihtiyaç duyduğu oksijeni alamaz ve kendini kapatır. Buna bağlı olarak da bayılma gerçekleşir. Beyne giden kan akışını etkileyen pek çok faktör vardır. Biz bu faktörlerin Kardiyoloji bölümüyle alakalı olanlarına değineceğiz.

Kalp Hastalıklarına Bağlı Bayılmalar

Kardiyak senkop, kalp ve kalp hastalıklarına bağlı ortaya çıkan bayılmalardır. Neredeyse her 5 bayılma vakasının 1’i kalbe bağlı sebeplerden ortaya çıkar.

Ritim bozuklukları ve kalpte meydana gelen yapısal bozukluklar; beyne ulaşan kan miktarında değişimlere sebep olabilirler. Eğer beyne giden kan miktarı belli bir seviyenin altına inerse kişiler bilinçlerini kaybedebilir ve bayılabilirler.

Ritim bozuklukları hem kalp atışlarının düzenini hem de kalbin pompaladığı kanın hacmini etkilerler. Bu yüzden özellikle de bazı ritim bozukluğu türleri sık sık bayılmalara yol açabilir. Çoğu zaman kendilerini çarpıntı şeklinde belli eden ritim bozuklukları; bazı durumlarda nefes darlığına, göğüs ağrısına, baş dönmesine ve bayılmaya yol açabilirler.

Ritim bozuklukları, oldukça ciddi rahatsızlıklardır. Hem senkop gibi durumlara yol açmaları hem de kalple birlikte tüm vücudu etkilemeleri sebebi ile mutlaka tedavi edilmelidirler.

Bayılma tedavisi nedir ?

Doç.Dr.Ömer Uz,''Bayılma yaşayan bireylere ilk müdahale mutlaka alanında uzman sağlık çalışanları veya ilk yardım eğitimi almış bireyler tarafından yapılmalıdır. Hastalar senkop anında düşüp baş ve boyun bölgelerini yaralayabilirler, bu yüzden mümkün mertebe sağlık çalışanları gelene kadar hasta hareket ettirilmemelidir. Bayılan hastalar, tansiyonları ve nabızları normal kabul edilen seviyelere döndüğünde kendilerine gelirler.''dedi.

Bununla birlikte senkopun altında yatan nedenlerin de araştırılması gerekir. Eğer bayılma durumu kalpteki ritim bozuklukları sebebi ile görülüyorsa kişi, ritim bozukluklarına bağlı olarak daha ciddi sağlık durumlarıyla da karşılaşabilir. Bu yüzden mutlaka bir kardiyoloji uzmanıyla görüşülmelidir. Böylece senkop ritim bozukluğu sebebi ile görülüyorsa ritim bozukluğunun türüne göre uygun bir tedavi planlanabilir.

Yorumlar (0)
17
açık
Namaz Vakti 02 Kasım 2022
İmsak 06:03
Güneş 07:29
Öğle 12:53
İkindi 15:40
Akşam 18:07
Yatsı 19:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4