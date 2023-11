Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde "Lösemili Çocuklar Haftası" etkinliği yapıldı

Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiğit, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu haftanın özellikle lösemili çocuklara adanmış olduğunu söyledi.

Farkındalık haftaları sayesinde birçok hastaya erken teşhis ve tanı konulduğunu belirten Yiğit, bu çalışmalar kapsamında yapılan tedavilerde iyi sonuçlar aldıklarını vurguladı.

Yiğit, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin 3 yaşında genç bir hastane olmasına rağmen, bu yıllara çok hizmet sığdırdıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu an 11 milyona varan hastaya sağlık hizmeti vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. En önemlilerimiz ve kıymetlilerimiz çocuklar. 8 hastanemiz var ve en büyük hastanemiz de Çocuk Hastanesi. Sadece 600 yatak çocuk binasında bulunuyor. Türkiye'de nadir işleri yapmayı seviyoruz. Çocuklarımız için bu hastaneyi bir yaşam alanına döndürmeyi başardık. Onlar için sinema, tiyatro gibi etkinliklerin dışında onların okullarına devam etmelerini sağlıyoruz. Hastane okulumuz var. En büyük çabamız burada geçirdikleri süreci bir doğal ev ortamı haline getirmek. Biliyoruz ki bizden sonraki nesillerin sahipleri onlar, onlara ne kadar büyük katkı sunabilirsek ülkemizin geleceğine de katkı sunabileceğimize inananlardanız."

"Her zaman umutlu ve güçlü olun"

Programda, açılışın ardından iyileşen hastaların video mesajları yayımlandı.

Lösemi hastalığını yenen 23 yaşındaki Cenk Akkoç, 7 yaşındayken lösemiye yakalandığını, hastalığın ilk belirtilerini vermeye başladığında ailesinin kendisini doktora götürdüğünü anlattı. Lösemi teşhisi konulduktan sonra hastanede 8-10 ay kaldığını ifade eden Akkoç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kemoterapi tedavisi görmeye başladım ve saçlarım döküldü. Zor süreçlerdi. 8 yaşında hastaneden çıktım. 13 yaşımda ilaçlarım kesildi. Komple son bir tetkik yapıldı. Her şeyime bakıldı. Sonra yavaş yavaş hayata atılmaya başladım. Şimdi de kendi hayatımı kurmaya, ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Umudunuzu kaybetmeyin her zaman güçlü olmaya çalışın. Özellikle aile desteği önemli. Aile ve hocalarımız sayesinde lösemiyi yenmeyi başardım. Her zaman umutlu olun ve her zaman güçlü olun."

Konuşmaların ardından Safiye Çakmak ve çocuklar mini bir konser verdi. Kahkaha yogası, beyaz maske atma töreni yapılan etkinlikte, sağlık personeli, doktorlar ve çocuklar balonlar uçurdu.