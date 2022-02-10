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Bakan Koca: Uzaktan sağlık hizmetiyle artık hastalara e-reçete, rapor vermek mümkün olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete, rapor vermek mümkün olacak." dedi.

Bakan Koca: Uzaktan sağlık hizmetiyle artık hastalara e-reçete, rapor vermek mümkün olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığını belirterek, "Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzaktan sağlık hizmeti döneminin başladığını belirtti.

Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığını bildiren Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek. Uzaktan sağlık hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete, rapor vermek mümkün olacak."

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