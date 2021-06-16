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Bakan Koca'nın "Bu fedakarlıklar unutulmayacak" paylaşımı Sabire hemşireyi mutlu etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkat çekmek için "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" başlıklı paylaşımını alıntıladığı İzmirli hemşire Sabire Elen, emeklerinin görülmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Bakan Koca'nın "Bu fedakarlıklar unutulmayacak" paylaşımı Sabire hemşireyi mutlu etti

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Karşıyaka Semt Polikliniğinde görevli 24 yaşındaki hemşire Sabire Elen, dün aşılama yoğunluğunun ardından Twitter hesabından, "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı." notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bugün Twitter hesabında söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış 'Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.' Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakarlıklar unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda beğeni alan ve vatandaşların destek mesajları gönderdiği fedakar sağlık çalışanı, Bakan Koca'nın bu paylaşımıyla çok mutlu oldu.

Aşı çalışmalarına devam eden Sabire Elen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları olarak yaklaşık 1,5 yıldır Kovid-19'la yoğun bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Elen, söz konusu paylaşımın da bu yorgunluk üzerine ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Merkez binada çalışıyordum, dün itibariyle bu polikliniğe görevlendirildim. Aşı çalışmalarındaki yorgunluğu belirten bir tweet paylaşmıştım. Çünkü dün burada aşırı derece aşıya rağbet vardı, bu bizi çok mutlu etti. Bunun yorgunluğuyla alakalı paylaşım yapmıştım. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın bunu fark edip alıntılaması beni ziyadesiyle mutlu etti. Emeklerimizin görülüyor olması çok güzel. Çünkü biz burada kocaman bir aileyiz. Hepimiz bu savaşın bitmesi için uğraşıyoruz dün de bu emeklerimin görülmüş olması beni çok çok mutlu etti."

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