Bakan Koca'dan 'maske' uyarısı: Risk durumunda mutlaka kullanılmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'dan korunmak için maskenin risk durumunda kullanılması gerektiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maske? Her durumda şart değil, risk durumunda mutlaka." ifadesini kullandı.