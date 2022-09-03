Bakan Koca: Asistanlar ayda en çok 8 nöbet tutacak

Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yarın yapılacak Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için başvuran intörn doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmadığını belirten Koca, "Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS’a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.