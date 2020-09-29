Bağışıklık Sisteminiz Güçlü Bir Kalkan Olsun!

SARI ÇAY İLE GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK
Sonbahar aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için öncelikle sağlıklı beslenmek ve A,
C, D, E vitamin desteklerinin yanında, çinko, omega 3 gibi ihtiyaçları da almak gerekiyor. Bu
vitaminleri öncelikle mevsimde taze sebze, meyvelerden ve baharatlardan sağlamak en
doğru olandır. Baharatlar da bu konuda önemli rol oynar. Özellikle zencefil ve zerdeçal
içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de birçok
hastalığa iyi gelir. Araştırmalar gösteriyor ki; zencefil ve zerdeçal içerdikleri antioksidanlar ve
bileşenlerle solunum yollarını korumaya yardımcı bir ikili. Zencefili destek güçlerle bağışıklık
güçlendiren bir çay olarak tüketebilirsiniz. 1 litre su içine 1 elmayı dilimleyin, yarım limon sıkın
ve kaynatın. Kaynayan suya 1 çubuk tarçın, 1 poşet yeşil çay ve 1 çay kaşığı da toz zencefil
ekleyin. 5 dakika daha kaynadıktan sonra günlük istediğiniz kadar tüketin.
ZAYIFLAYAN BAĞIŞIKLIĞA ALTIN CACIK
Bağışıklık sisteminizin zayıfladığını düşünüyorsanız, bağışıklığı güçlendirmede etkili olan
besinleri listenize almalısınız. Güçlü bir antioksidan olan sarımsak beslenme planınızda sık
sık yer almalıdır. Güçlü bir bağışıklık için önemli olan ve bağırsak florasını güçlendiren
yoğurt, kefir gibi probiyotiklere de beslenme planınızda yer vermelisiniz. Zerdeçal da
bağışıklık sistemine güç katacak bir kaynatır. Tüm bunları ayrı ayrı tüketmek zor geliyorsa bir
arada tüketebileceğiniz basit karışımlar yapabilirsiniz. Örneğin; 4 yemek kaşığı yoğurdun
içine yarım çay bardağı su, 1 avuç semizotu, 3 tam ceviz içi, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı
kaşığı zencefil tozu ekleyin ve karıştırın. İsterseniz bu karışıma sarımsak da ekleyin. Çünkü
sarımsak, antioksidan açısından zengin olmasının yanında iyi bir antibiyotiktir. Hastalıklara
karşı vücutta bir kalkan oluşturur.
HASTALIKLARA KARŞI TURP SALATASI
Turp içerisinde karbonhidrat, lif, protein, florür ve biraz yağ bulunur. Yine B ve C gibi çeşitli
suda çözünür vitaminler; kalsiyum, demir, magnezyum, manganez çinko, potasyum ve fosfor
gibi mineralleri de içerir. Turpun koenzim Q10, yağda çözünen bir antioksidan olan koenzim
ve tip 2 diyabet gelişimini önleyen insan mitokondrilerinde elektron taşıma zincirinin bir
bileşenini içerdiği bilinmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli rol oynayan
antioksidanlardan flavonoidler ve antosiyaninleri de içerir. Turp tüketimini artırmak
bağışıklığınızı daha güçlü hale getirir. Turpu öğünlerinizde salata olarak tüketebilirsiniz.
Örneğin; 6 küçük boy turp, 4 dal taze soğan, 2 adet orta boy salatalık, 1 adet domates, yarım
demet roka ile bir salata yapabilirsiniz. Bu salatanın üzerine 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2
yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı sirke ile hazırladığınız sosu dökün. Küçük boy
turpların kabuklarını soymayın ve ince ince dilimleyin. Vitamin ve mineral kaybına
uğramaması için de bekletmeden tüketin.
BAĞIŞIKLIĞIN RİTMİNİ NAR PUDİNGİ İLE ARTIRIN
Nar birçok meyveye göre yüksek seviyede antioksidan içerir. Hücrede oksidatif stresin
oluşumunu engellemeye yardımcı olan narın suyunda yer alan antioksidanlar, serbest
radikalleri engelleyerek hücrelerin zarar görmemesine ve iltihaplanmanın azaltılmasına
destek verir. Bir nar neredeyse günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 40'ından fazlasını
karşılayabilecek düzeydedir. Nar tohumları, kırmızı rengin içerdikleri polifenollerden alır. Bu
polifenoller serbest radikallerin uzaklaştırılması, inflamasyonun azaltılması özelliğine
sahiptir. Narı meyve olarak tüketmenin dışında özel bir karışımla da tüketerek
bağışıklığınıza destek verebilirsiniz. Bir kase içinde 1 yemek kaşığı süzme yoğurt ve 1 yemek
kaşığı balı karıştırın. Daha sonra 1 su bardağı sütü ekleyerek pürüzsüz bir kıvama getirin.
Ardından 2 yemek kaşığı chia tohumu ekleyin ve buzdolabında en az 3 saat soğumaya
bırakın. Son olarak isterseniz üzerine isterseniz içine 3-4 yemek kaşığı narı ekleyin. Nar
pudingi hem lezzetli hem de sağlıklı bir karışım olacaktır.
Bağışıklık Sisteminiz Güçlü Bir Kalkan Olsun!
Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek başta koronavirüs olmak üzere pek çok hastalığa karşı vücudun daha dirençli olmasını sağlıyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, bağışıklık sistemini güçlü bir kalkan yapmak için tüketilmesi gerekenleri anlattı.
29 Eylül 2020 Salı 16:34
SARI ÇAY İLE GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK