Bağışıklık Sisteminiz Güçlü Bir Kalkan Olsun!

SARI ÇAY İLE GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK

Sonbahar aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için öncelikle sağlıklı beslenmek ve A,

C, D, E vitamin desteklerinin yanında, çinko, omega 3 gibi ihtiyaçları da almak gerekiyor. Bu

vitaminleri öncelikle mevsimde taze sebze, meyvelerden ve baharatlardan sağlamak en

doğru olandır. Baharatlar da bu konuda önemli rol oynar. Özellikle zencefil ve zerdeçal

içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de birçok

hastalığa iyi gelir. Araştırmalar gösteriyor ki; zencefil ve zerdeçal içerdikleri antioksidanlar ve

bileşenlerle solunum yollarını korumaya yardımcı bir ikili. Zencefili destek güçlerle bağışıklık

güçlendiren bir çay olarak tüketebilirsiniz. 1 litre su içine 1 elmayı dilimleyin, yarım limon sıkın

ve kaynatın. Kaynayan suya 1 çubuk tarçın, 1 poşet yeşil çay ve 1 çay kaşığı da toz zencefil

ekleyin. 5 dakika daha kaynadıktan sonra günlük istediğiniz kadar tüketin.

ZAYIFLAYAN BAĞIŞIKLIĞA ALTIN CACIK

Bağışıklık sisteminizin zayıfladığını düşünüyorsanız, bağışıklığı güçlendirmede etkili olan

besinleri listenize almalısınız. Güçlü bir antioksidan olan sarımsak beslenme planınızda sık

sık yer almalıdır. Güçlü bir bağışıklık için önemli olan ve bağırsak florasını güçlendiren

yoğurt, kefir gibi probiyotiklere de beslenme planınızda yer vermelisiniz. Zerdeçal da

bağışıklık sistemine güç katacak bir kaynatır. Tüm bunları ayrı ayrı tüketmek zor geliyorsa bir

arada tüketebileceğiniz basit karışımlar yapabilirsiniz. Örneğin; 4 yemek kaşığı yoğurdun

içine yarım çay bardağı su, 1 avuç semizotu, 3 tam ceviz içi, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı

kaşığı zencefil tozu ekleyin ve karıştırın. İsterseniz bu karışıma sarımsak da ekleyin. Çünkü

sarımsak, antioksidan açısından zengin olmasının yanında iyi bir antibiyotiktir. Hastalıklara

karşı vücutta bir kalkan oluşturur.

HASTALIKLARA KARŞI TURP SALATASI

Turp içerisinde karbonhidrat, lif, protein, florür ve biraz yağ bulunur. Yine B ve C gibi çeşitli

suda çözünür vitaminler; kalsiyum, demir, magnezyum, manganez çinko, potasyum ve fosfor

gibi mineralleri de içerir. Turpun koenzim Q10, yağda çözünen bir antioksidan olan koenzim

ve tip 2 diyabet gelişimini önleyen insan mitokondrilerinde elektron taşıma zincirinin bir

bileşenini içerdiği bilinmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli rol oynayan

antioksidanlardan flavonoidler ve antosiyaninleri de içerir. Turp tüketimini artırmak

bağışıklığınızı daha güçlü hale getirir. Turpu öğünlerinizde salata olarak tüketebilirsiniz.

Örneğin; 6 küçük boy turp, 4 dal taze soğan, 2 adet orta boy salatalık, 1 adet domates, yarım

demet roka ile bir salata yapabilirsiniz. Bu salatanın üzerine 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2

yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı sirke ile hazırladığınız sosu dökün. Küçük boy

turpların kabuklarını soymayın ve ince ince dilimleyin. Vitamin ve mineral kaybına

uğramaması için de bekletmeden tüketin.

BAĞIŞIKLIĞIN RİTMİNİ NAR PUDİNGİ İLE ARTIRIN

Nar birçok meyveye göre yüksek seviyede antioksidan içerir. Hücrede oksidatif stresin

oluşumunu engellemeye yardımcı olan narın suyunda yer alan antioksidanlar, serbest

radikalleri engelleyerek hücrelerin zarar görmemesine ve iltihaplanmanın azaltılmasına

destek verir. Bir nar neredeyse günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 40'ından fazlasını

karşılayabilecek düzeydedir. Nar tohumları, kırmızı rengin içerdikleri polifenollerden alır. Bu

polifenoller serbest radikallerin uzaklaştırılması, inflamasyonun azaltılması özelliğine

sahiptir. Narı meyve olarak tüketmenin dışında özel bir karışımla da tüketerek

bağışıklığınıza destek verebilirsiniz. Bir kase içinde 1 yemek kaşığı süzme yoğurt ve 1 yemek

kaşığı balı karıştırın. Daha sonra 1 su bardağı sütü ekleyerek pürüzsüz bir kıvama getirin.

Ardından 2 yemek kaşığı chia tohumu ekleyin ve buzdolabında en az 3 saat soğumaya

bırakın. Son olarak isterseniz üzerine isterseniz içine 3-4 yemek kaşığı narı ekleyin. Nar

pudingi hem lezzetli hem de sağlıklı bir karışım olacaktır.