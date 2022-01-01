Bacağı gelişmeyen bebek anne karnında lazerle ameliyat edildi

İkinci bebeklerini bekleyen Toğaç ailesi, gebeliğin 16. haftasında bebekte gelişme sorunu olduğu bilgisiyle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

"Amniyotik band sendromu" teşhisi konulan bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısıyla dolu zarın parçasının, sol bacağını diz altından sarıp sıktığı görüldü.

Çapının 3 santimetre küçük olduğu belirlenen sol bacağın ya da bebeğin kaybedilebileceği aileye anlatıldı.

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar ve ekibi tarafından anne karnında lazer yöntemiyle ameliyat edilen Yiğit Ensar, iki ay sonra sağlıkla dünyaya geldi.