Ayvanın saymakla bitmeyen faydaları
Yayınlanma:
Ayvayı beslenmemiz de neden tercih etmeliyiz ve faydaları nelerdir? Diyetisyen Mehmet Emin Tok konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Yaz mevsiminin bitip, sonbahar mevsimine geçmemiz ile birlikte beslenmemizde ki meyvelerin çeşitliliği azalmaktadır. Sonbahar ve kış mevsimiyle beraber ilk akla gelen meyveler turunçgiller olsa da turunçgiller gibi bu mevsimin bir başka şifa kaynağı ise ülkemizin de anavatanı olduğu meyve ayvadır. Peki ayvayı beslenmemiz de neden tercih etmeliyiz ve faydaları nelerdir ?
Kilo vermeye yardımcı:
Kabuğunda bulunan pektin sayesinde tokluk hissi konusunda en önemli meyvelerin başında gelen ayvadır. Aynı sınıfta yer aldığı diğer meyveler (elma,armut vb.) gibi oldukça düşük kalorilidir.100 gramında 57 kalori olmasına rağmen lif ve besin içeriği olarak oldukça zengindir. Kan akışını ve metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı bir meyvedir ve kışın sizleri sıcak tutan bir meyvedir.
Nezle ve gripte iyileşme sürecini hızlandırıyor:
İçerdiği c vitamini miktarının oldukça iyi seviyede olmasına bağlı olarak iyileşme sürecinizin hızlanmasına yardımcı bir meyvedir.
Mide ülserlerine faydalıdır:
Ayvanın içerdiği benzersiz bileşikler, genellikle mide ülserlerinden sorumlu olan h.pylori bakterisinin oluşumunu engeller.Düzenli olarak ayva suyu içmenin mide sağlığınıza ve ülser oluşumunu engellemeye büyük faydası vardır.
Güçlü antioksidanlar içerir:
Ayva ile ilgili faydaların çoğu, meyvenin zengin antioksidan kaynağı sayesindedir. Antioksidanlar metabolik stresinizi azaltır, inflamasyonu azaltır ve hücrelerinizi kararsız moleküller olan serbest radikallerin vereceği hasara karşı korur.
Sindirim sorunlarını çözmeye yardımcıdır:
Ayvanın bağırsak dokumuzu inflamatuar bağırsak hastalıkları ve ülseratif kolit gibi çeşitli sindirim bozukluklarına karşı korumada etkili olduğu gösterilmiştir.
Bu meyvenin midemize ve bağırsaklarımıza sağlayabileceği inanılmaz faydalar nedeniyle , hamilelik veya sabah bulantısı nedeniyle oluşan kusma ve mide bulantısının etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceği görülmüştür.
Alerji belirtilerini hafifletmede etkilidir:
Ayva meyvesi ve suyu, yaygın alerjik reaksiyon, astım atakları ve alerjik dermatit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olmuştur. Bu, meyvenin ve tohumlarının içerdiği, bağışıklık hücrelerinin aktivitesini engelleyen ve alerjik reaksiyonlara neden olan esansiyel bileşikler nedeniyle mümkündür. Burun akıntısı,astım ve alerjik dermatit gibi yaygın ve hafif alerjik reaksiyonların tedavisine yardımcı olabilir.
Göz sağlığınız için önemli bir meyvedir:
Ayva, görme yeteneğini ve netliği iyileştirmenin yanı sıra, daha ciddi göz hastalıklarından etkilenme riskini azaltmanıza da yardımcı olabilir. Bunun başlıca sorumlusu ayvanın içindeki antioksidanlar olsa da meyve aynı zamanda b1, b3, b6, kalsiyum, potasyum, çinko, gibi göz sağlığımızı koruduğu kanıtlanmış bazı temel vitamin ve bileşikler açısından da inanılmaz derecede zengindir.
Kalp sağlığını destekler:
Öncelikle ayva, kalbi serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruduğu gösterilen yüksek düzeyde antioksidanlar içerir. Ayva kabuğu ayrıca kolesterol seviyelerini düşürebilen ve kalp hastalığı riskini azaltabilen bir tür çözünür lif olan pektin içerir. Ayrıca ayva, ellagitanninler adı verilen ve antiinflamatuar özelliklere sahip bileşikler içerir. enflamasyon, kalp hastalığının gelişiminde önemli bir faktördür, dolayısıyla bu bileşikler riski azaltmaya yardımcı olabilir.
Diyetisyen Mehmet Emin Tok,''Sonbahar sonu kış başında hasadına başlanan ayvadan mevsiminde gün içinde 1 adet orta boy tüketmeniz sağlığınız açısından oldukça faydalı olacaktır.'' dedi.