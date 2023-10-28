Ayvanın saymakla bitmeyen faydaları

Yaz mevsiminin bitip, sonbahar mevsimine geçmemiz ile birlikte beslenmemizde ki meyvelerin çeşitliliği azalmaktadır. Sonbahar ve kış mevsimiyle beraber ilk akla gelen meyveler turunçgiller olsa da turunçgiller gibi bu mevsimin bir başka şifa kaynağı ise ülkemizin de anavatanı olduğu meyve ayvadır. Peki ayvayı beslenmemiz de neden tercih etmeliyiz ve faydaları nelerdir ?

Kilo vermeye yardımcı:

Kabuğunda bulunan pektin sayesinde tokluk hissi konusunda en önemli meyvelerin başında gelen ayvadır. Aynı sınıfta yer aldığı diğer meyveler (elma,armut vb.) gibi oldukça düşük kalorilidir.100 gramında 57 kalori olmasına rağmen lif ve besin içeriği olarak oldukça zengindir. Kan akışını ve metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı bir meyvedir ve kışın sizleri sıcak tutan bir meyvedir.

Nezle ve gripte iyileşme sürecini hızlandırıyor:

İçerdiği c vitamini miktarının oldukça iyi seviyede olmasına bağlı olarak iyileşme sürecinizin hızlanmasına yardımcı bir meyvedir.

Mide ülserlerine faydalıdır:

Ayvanın içerdiği benzersiz bileşikler, genellikle mide ülserlerinden sorumlu olan h.pylori bakterisinin oluşumunu engeller.Düzenli olarak ayva suyu içmenin mide sağlığınıza ve ülser oluşumunu engellemeye büyük faydası vardır.

Güçlü antioksidanlar içerir:

Ayva ile ilgili faydaların çoğu, meyvenin zengin antioksidan kaynağı sayesindedir. Antioksidanlar metabolik stresinizi azaltır, inflamasyonu azaltır ve hücrelerinizi kararsız moleküller olan serbest radikallerin vereceği hasara karşı korur.

Sindirim sorunlarını çözmeye yardımcıdır:

Ayvanın bağırsak dokumuzu inflamatuar bağırsak hastalıkları ve ülseratif kolit gibi çeşitli sindirim bozukluklarına karşı korumada etkili olduğu gösterilmiştir.

Bu meyvenin midemize ve bağırsaklarımıza sağlayabileceği inanılmaz faydalar nedeniyle , hamilelik veya sabah bulantısı nedeniyle oluşan kusma ve mide bulantısının etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceği görülmüştür.

Alerji belirtilerini hafifletmede etkilidir:

Ayva meyvesi ve suyu, yaygın alerjik reaksiyon, astım atakları ve alerjik dermatit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olmuştur. Bu, meyvenin ve tohumlarının içerdiği, bağışıklık hücrelerinin aktivitesini engelleyen ve alerjik reaksiyonlara neden olan esansiyel bileşikler nedeniyle mümkündür. Burun akıntısı,astım ve alerjik dermatit gibi yaygın ve hafif alerjik reaksiyonların tedavisine yardımcı olabilir.

Göz sağlığınız için önemli bir meyvedir: