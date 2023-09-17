Ayak Bileği Ağrıları Sadece Travma Değil, Farklı Hastalıkların da Sinyali Olabilir! Uzmanından Öneriler

Dr. Burak Çağrı Aksu, ayak bileği ağrılarının travma olmadan da farklı hastalıkların habercisi olabileceğini ifade ediyor. Hastaların yaşadığı ağrının aktiviteyle ilişkisinin önemine vurgu yapıyor.

Ağrının Yeri ve Şiddeti Önemli

Uzman, ağrının ayak bileğinin tamamında ya da belli bir bölgesinde olabileceğini belirtiyor. Ağrının karakteri de farklı hastalıklar hakkında ipucu verebilir.

"Ağrının Karakteri Hastalıklar Hakkında Bilgi Veriyor"

Dr. Aksu, ağrının karakteri ve zamanlamasının, hangi hastalıkların işareti olabileceğini göstermeye yardımcı olduğunu vurguluyor. Özellikle aktiviteyle ilişkisiz ağrılar farklı hastalıklara işaret edebilir.

Kronik Ağrılara Dikkat!

Uzman, ayak bileğinde uzun süren ağrıların, özellikle travma olmaksızın gelişiyorsa, kronik bir problemi işaret edebileceğini belirtiyor. Tedavi edilmezse, sorunun daha da büyüyebileceği uyarısında bulunuyor.

"Hekime Başvurun" Tavsiyesi

Dr. Aksu, ağrı yaşayanların mutlaka bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurması gerektiğini ifade ediyor. Özellikle travma sonrasında hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bilinçsiz Müdahaleler Tehlikeli

Uzman, tıbbi bilgisi olmayan kişilere yönelmenin, problemin daha da büyümesine neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle “çıkıkçı” gibi kişilere başvurmanın tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor.

Farklı Tedavi Yöntemleri

Dr. Aksu, ayak bileği ağrıları için çeşitli tedavi yöntemlerinin olduğunu, ancak öncelikle doğru teşhisin konulması gerektiğini vurguluyor.