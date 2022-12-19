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AVM’lerdeki çocuk oyun alanları enfeksiyon kaynağı

Kış mevsiminde genellikle kapalı alanda daha çok vakit geçirildiği için solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülüyor.

SAĞLIK 19.12.2022, 10:16
AVM’lerdeki çocuk oyun alanları enfeksiyon kaynağı

Bunların basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu olabileceği gibi, zatürreye veya akut bronşite varan boyutta da olabildiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, “Kış mevsimi dolayısıyla daha çok kapalı ortamlarda bulunuyoruz. Kış boyunca mecbur kalmadıkça küçük, havasız ve kapalı ortamlara gidilmemeli, gidilmesi zorunluysa mümkünse maske takılmalı. Özellikle AVM’lerdeki çocuk oyun alanlarındaki oyuncaklar hasta çocuklar tarafından da kullanılmış olabileceği için, salgı bulaşmış yüzeyleri elleyen ve sonra ağzına götüren diğer sağlıklı çocukları da hasta edebileceği için dikkatli olunmalı” hatırlatmasında bulundu.

Hastalıklardan korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek hastalığı tedavi etmekten çok daha önem arz ediyor. Vücuda virüs veya bakteri girmemesinin belli bir yere kadar kontrol edilebildiğini, çoğunlukla da kontrol edilemeyeceğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, “Bu noktada bağışıklık yüksek tutulmalı. Bağışıklığı yüksek tutmak için yeterli miktarda uyumak, sağlıklı beslenmek, abur cuburdan ve paketli gıdalardan uzak durmak, aşıları zamanında tamamlamak, düzenli doktor kontrollerini aksatmamak ve egzersiz yapmak çok önemli” dedi.

Burun akıntısı, ateş, öksürük ve geniz akıntısı en yaygın belirtiler

Solunum yolu enfeksiyonunun en temel belirtilerinin burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ateş, geniz akıntısı, öksürük, balgam, kulak ağrısı, baş ağısı, vücut ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, “Bu şikayetleri olan hastaya tanı, ancak yapılacak muayene sonrası konup, gerekli ilaçlar yazılabilir. Öksürük genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunda geniz akıntısına bağlı olarak ortaya çıkar. Geniz akıntısının tuzlu su spreyleri ile temizlenmesi öksürüğü rahatlatacaktır. Eğer rahatlamıyorsa, öksürüğün akciğer kaynaklı olup olmadığını anlamak için muayene gerekir. Ateş koltuk altından 37,5 C’nin üzerinde ise ya da kulaktan 38 C’nin üzerindeyse mutlaka ateş düşürücü vererek düşürülmeli. Ateş düşürücü vermenin yanında çocuğa ılık duş aldırmak da ateşi düşürmede çok etkili” şeklinde konuştu. 

Dr. Yeşim Eker Neftçi, “Ateş sık aralıklarla çıkıyorsa, 3 günden uzun sürüyorsa, yüksek ateş varsa, öksürük gece uyutmuyorsa, öksürük balgamlı, hırıltılı bir karakterde ise, çocukta nefes darlığı ya da sık soluk alıp verme başladıysa, burnu yeşil akıyorsa, burunda burun spreyleri ile açılamayan yoğun bir dolgunluk varsa ve de basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu 10 günde geçmiyorsa mutlaka bir çocuk doktoruna başvurulmalı” uyarısında bulundu.

Destek tedaviler ve istirahat önemli

Solunum yolu enfeksiyonlarının çoğunun viral kaynaklı olduğu için genellikle destek tedavilerin yeterli olabildiğini dile getiren Dr. Yeşim Eker Neftçi, “Bol sıvı alımı, burnun deniz suyu ile açık ve temiz tutulması, yeterli gelmezse burun içi mukoza ödemi nedeniyle oluşan tıkanıklığı açmak için en fazla 5 gün süreyle kullanılabilecek ilaçlı spreyler, balgamı sulandırıcı ve atılmasını sağlayacak balgam söktürücü şuruplar, ateş veya ağrı varsa ateş düşürücü-ağrı kesiciler kullanılabilir. Ateş varsa ılık duş aldırılabilir, gözde çapaklanmaya ve akıntıya sebep olmuş enfeksiyon durumlarında göz damlaları kullanılıp yatak istirahati önerilir” dedi.

Gerekli durumlarda antibiyotik tedavisine başvurulabilir

Tanının sadece doktor tarafından konulacak bazı bakteriyel durumlarda antibiyotik tedavisinin zaman kaybetmeden başlanması ve belirli bir süre düzenli olarak mutlaka devam edilmesinin sonradan gelişebilecek bazı komplikasyonların önlenmesi için çok önemli olduğunu hatırlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, “Bazen ilk başlangıçlı viral enfeksiyon üzerine binen ikincil bakteriyel enfeksiyon durumlarını da görebiliyoruz. Bu durumda yine antibiyotik tedavisine başlanmalı. Ayaktan tedavinin ve takibin mümkün olmadığı ya da nefes darlığı ya da sık nefes almanın eşlik ettiği bronşit ve pnömoni durumlarında, düşmeyen ateş, genel durum bozukluğu, sıvı alamama, sıvı kaybına neden olan aşırı ishal ve kusmanın eşlik ettiği riskli durumlarda doktor hastaneye yatış önerebilir” şeklinde konuştu.

Hastalıklardan korunmak için temizlik ve sağlıklı beslenme şart

Hastalıklardan korunmak için temizlik kurallarının, çocukların yaşına uygun bir şekilde uygulamalı olarak küçük yaştan itibaren anlatılarak sabırla öğretilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Yeşim Eker Neftçi, “Yemeklerden önce ve sonra, tuvalet kullanımı sonrası, arada kirlenince ve dışarıdan eve gelince el yıkanması, sabah akşam düzgün bir şekilde dişlerin her yüzeyinin fırçalanması, her gün hem temizlik için hem de günün yorgunluğunu atmaya yardımcı ılık bir duş sağlık için çok önemli” tavsiyesinde bulundu. 

Çocukların günlük öğünlerinde porsiyonların çocuğun yaşına göre ayarlanması gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, “Çocukların düzenli olarak meyve, sebze, haftanın 4 günü beyaz et, 2 gün kırmızı et, baklagil, esmer bulgur, tam buğday ekmeği, çavdar gibi kaliteli karbonhidrat içerikleri olan gıdalar tüketmeleri sağlanmalı. Ayrıca çocukların gün içinde sık sık ve azar azar su içmeye özendirilmesi sağlıklı yaşam ve iyi bir bağışıklık için çok önemli” dedi.

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