Astsubayların Hakları ve 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nde, Sağlık Astsubayları başta olmak üzere Silahlı Kuvvetler'in her bir bileşeninin haklarının verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akar, savaş ve terör olayları gibi zorlu koşullarda sağlık hizmetlerini sunarak umudu temsil eden askeri tabip ve sağlık astsubaylarına, Silahlı Kuvvetler'in temel taşlarını oluşturan subaylar, astsubaylar, uzman çavuşlar, uzman erbaşlar ve sivil memurların haklarının verilmesi gerektiğini belirtiyor.

İsrail ve Filistin Savaşı ve Dünya Gündemi

Ekim ayı içinde İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaş, tüm dünyayı derinden etkiledi. İsrail-Filistin savaşında bugüne kadar İsrail'den 1.300 kişi hayatını kaybederken, Filistin tarafında ise ölenlerin sayısı 1.400'ü aştı.

Savaşın İnsanlık Suçu Olduğu Gerçeği

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akar, savaşın bir insanlık suçu olduğunu belirtiyor. Savaş ve terör eylemlerinin devam ettiği, masum insanların hayatlarının tehlikede olduğu bir dönemde, ağıtlar yakılıyor, gözyaşları sel oluyor. Akar, devletlerin sorumluluklarına dikkat çekerek, bir annenin çocuklarını doyuramadan kaybettiği, sağlık çalışanlarının vahşeti ambulansta gördüğü anların sessiz çığlıklar olduğunu ifade ediyor.

Barışın Önemi ve Atatürk'ün İzinde Yürüme Çağrısı

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü vesilesiyle, subaylar, astsubaylar, uzman çavuşlar, uzman erbaşlar ve askeri birliklerde görev yapan sivil memurların haklarının verilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Bu kişiler, silahlı kuvvetlerin önemli bir parçasıdır ve vatanın bağımsızlığı ve milletin istikbali uğruna büyük fedakarlıkla hizmet verirler. Fakat emekli olduklarında bu fedakarlıkların karşılığını alamamaktadırlar. Bu nedenle muvazzaf ve emekli astsubaylar ile binbaşının tazminatları ile ilgili TBMM'de verilen önergelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Sağlık astsubaylarının unvanlarının hukuksuzca alındığına dair yargı kararlarına rağmen, Sağlık Bakanlığı tarafından iade edilmediği belirtiliyor. Yakın zamanda alınan Danıştay kararına göre, bu unvanların topluca iade edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 2018'den beri düzenlenmeyen yan ödeme katsayısı ile ilgili ivedi düzenlemeler yapılmalıdır.

Savaş Karşıtı Duruş ve Barışın Önemi

Gazze'den ve kutsal topraklardan gelen kötü haberlerin insanları derinden etkilediğini belirten Akar, zalimlerin kan içinde boğulmadan durmadığını ve sivil ölümlerin devam ettiğini ifade ediyor. Barış yanlılarının bu savaşı sona erdireceğine inanıyor ve barışın her zaman mümkün olduğunu vurguluyor. Akar, Bertolt Brecht'in şu sözlerini hatırlatıyor: "Savaş rüzgarla gelmez, onu bulup getiren insanlardır." Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yaklaştığı bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesini dünyaya duyurmanın önemine dikkat çekiyor.