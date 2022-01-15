Aşı Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını azaltmada en etkili silah oldu

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kovid-19 aşılama sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 20. yüzyılda ortalama 40-45 yaş olan insan ömrünün 21. yüzyılda 70-75'lere yükseldiğini, bunun da temiz suyun insanlara sağlanması ve aşılama ile mümkün olduğunu söyledi.

Aşılama sayesinde çiçek başta olmak üzere pek çok hastalığın kontrol altına alınabildiğini vurgulayan İlhan, örneğin grip aşısı olan insanların hastalığa yakalanmadığını, yakalansa dahi hayatını kaybetmediğini ifade etti.

Prof. Dr. İlhan, koronavirüs aşısında da benzer bir durumun söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "Eğer hiç aşılama olmasaydı şu anda koronavirüsten hayatını kaybeden insanların sayısı katlarla ölçülebilirdi. Nitekim daha önceki koronavirüs tiplerine bağlı son 20 yıl içinde görülen salgınları düşündüğümüzde, bunlarda ölümlerin ne denli çok olduğuna şahit oluyoruz." diye konuştu.

Aşılarını tamamlayan vatandaşların hastane ve yoğun bakıma yatma veya entübe olma olasılıklarının aşı olmayanlara göre çok daha düşük olduğunu vurgulayan İlhan, yakın zamanda yapılan bir hesaplamaya göre, yoğun bakımda yatan her 100 hastadan 90'ının aşısız olduğunun görüldüğünü aktardı.

"Yüksek rakamlara rağmen hastaneye yatışlar o denli fazla değil"

İlhan, vefat sayısının hızının giderek azaldığını, bunun da aşılamayla ilişkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs hasta sayımız artıyor, hasta sayısının artmasıyla doğal olarak hastaneye başvuran, yoğun bakıma gelen kişi sayısı da artıyor ama bunu yüzdeye oranladığımızda ve geçen sene hasta olanlarla bu sene hasta olanları kıyasladığımızda, bu sene çok yüksek rakamlara rağmen hastaneye yatışlar o denli fazla değil. Vatandaşlarımız, çoğunlukla evlerinde istirahat ederek, semptomatik, destekleyici tedavi alarak geçiriyorlar. Bunun da en büyük nedeni aşılı vatandaş sayımızın çok olması."

Türkiye'nin inaktif Sinovac aşısı, mRNA kaynaklı BioNTech aşısı ve Türk bilim insanlarınca geliştirilen inaktif TURKOVAC aşısı ile yaygın aşılamaya devam ettiğini belirten İlhan, Türkiye'nin vatandaşlarına üç aşı birden sunan nadir ülkelerden olduğuna işaret etti.

"Çok öldürücü hale dönüp dönmeyeceğiyle ilgili elimizde net bir kanıt yok"

Prof. Dr. İlhan, hiç aşı olmamış kişilere aşılama takvimine dahil olmaları, hatırlatma dozunu yaptırmayanlara ise aşılarını tamamlamaları çağrısında bulunarak, şunları aktardı:

"İnsanların aklında 'Ben, zaten 1-2 doz aşı olmuştum' gibi bir düşünce olmamalı. Bu aşıların, belli bir zamandan sonra maalesef antikor düzeyini sağlamada yetersiz olduğuna, bütün dünyada salgın sürdükçe yeni varyantların çıktığına ve bu varyantlarla beraber salgının devam ettiğine şahit oluyoruz. Tüm dünyada hakim olmaya başlayan, ülkemizde de giderek artan Omicron varyantı çok bulaşıcı ama çok öldürücü değil. Fakat bundan sonraki süreçte bunun çok öldürücü hale dönüp dönmeyeceğiyle ilgili elimizde net bir kanıt yok."