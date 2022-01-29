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Araştırmaya göre, Kovid-19 hamsterlardan insanlara bulaşabiliyor

Hong Kong'da yapılan bir araştırma, Kovid-19'un hamsterlardan insanlara bulaşabildiğini gösterdi.

Araştırmaya göre, Kovid-19 hamsterlardan insanlara bulaşabiliyor

Bloomberg'in haberine göre, Hong Kong'da araştırmacılar, hamsterların insanlara Kovid-19 bulaştırabileceğine dair kanıtlar buldu ve insanlar arasındaki enfeksiyonları hayvanlara bağladı.

The Lancet dergisinde yayımlanan çalışma, Delta varyantının hamsterdan insana bulaşabildiğine dair ilk belgelenmiş bulguları sağladı.

Araştırma için evcil hayvan dükkanlarından toplanan hayvanlardan alınan örnekler test edildi.

Testlerin sonucunda birbirinden bağımsız iki "hamsterdan insana bulaşı" vakası görüldü.

Çalışmaya göre, söz konusu hamsterlar, Hong Kong'a ithal edilmeden önce virüse yakalandı ve bu durum, araştırmacılara evcil hayvan ticaretinin Kovid-19'un sınırlar ötesine yayılmasını kolaylaştıran bir yol olabileceğini düşündürdü.

Araştırmacılar çalışmada, "Bu çalışma, evcil hamsterların Kovid-19 enfeksiyonunu kapabileceğini ve virüsü insanlara geri iletebileceğini ortaya koyuyor. Hamsterlarda dolaşan Kovid-19 virüsü, insanlara bulaşabilir." ifadelerine yer verdi.

Hong Kong'da 18 Ocak'ta bir evcil hayvan dükkanı çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından virüsün birkaç farede görüldüğü, bunun üzerine fareler dahil yaklaşık 2 bin küçük hayvanın itlaf edileceği bildirilmişti.

Tedbir kapsamında, 7 Ocak'tan sonra evcil hayvan dükkanından fare satın alan müşterilerin zorunlu karantinaya alınacağı ve farelerin itlaf edilmek üzere yetkililere teslim edilmesi gerektiği belirtilmişti.

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