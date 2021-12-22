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Araştırma: Çocuklarda doğuştan gelen bağışıklık tepkisi şiddetli Kovid-19'dan koruyor

Yapılan bir araştırmada, çocuklarda doğuştan gelen bağışıklık tepkisinin, Kovid-19'la mücadelede daha iyi olduğu belirtilerek, çocukların ciddi şekilde hastalanma olasılıklarının neden yetişkinlerden daha az olduğunu açıklayabileceği öne sürüldü.

Araştırma: Çocuklarda doğuştan gelen bağışıklık tepkisi şiddetli Kovid-19'dan koruyor

İngiltere'de University College London (UCL) ve bağlı hastanelerdeki araştırmacılar, semptomları asemptomatikten şiddetliye kadar değişen 19 pediatrik ve 18 yetişkin Kovid-19 hastasından hava yolu ve kan örneklerinin alınmasının yanı sıra 41 sağlıklı çocuktan kontrol örnekleri toplayarak bunları işledi.

Söz konusu çalışmayla, yetişkinler ve çocuklarda birden fazla organdaki Kovid-19 enfeksiyonu karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, çalışma sonunda, interferonların hızla konuşlanmasıyla karakterize edilen, çocukların hava yollarındaki daha güçlü doğuştan gelen bağışıklık tepkisinin, viral replikasyonun erken dönemde sınırlandırılmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Çalışma, çocuklara kıyasla yetişkinlerde daha yavaş olan bağışıklık tepkisi nedeniyle, virüsün, enfeksiyonun kontrol edilmesinin daha zor olduğu vücudun diğer kısımlarını daha iyi istila edebildiğini gösterdi.

Araştırmacılar, yetişkinlerin, belirli bir tehdide yanıt vermek için geçmişte maruz kalma yoluyla eğitilmiş büyük bellek tipi hücre repertuarını içeren daha uyarlanabilir bağışıklık sistemine sahip olduğunu belirtti.

Buna karşılık, araştırmacılar, yetişkin bağışıklık sistemi de doğuştan gelen bir tepkiye sahipken, çocuklarda bunun daha aktif olduğunu ve çocukların solunum yollarındaki enfeksiyona karşı daha hızlı bir bağışıklık tepkisi olduğunu ortaya koydu.

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