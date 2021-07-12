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Antibiyotikler kolon kanseri riskini artırabilir

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, antibiyotik kullanımının kolon kanseri riskini artırabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Antibiyotikler kolon kanseri riskini artırabilir

İskoç ve İngiliz araştırmacılar, 1999 ila 2011 yıllarında teşhis konulan 5 bin 281'i kolon, 2 bin 622'si kalın bağırsak olmak üzere 7 bin 903 kolorektal kanser hastasının verilerini inceledi.

Vaka kontrol araştırmasında, kanser hastalarının verileri, 30 bin 418 kişinin oluşturduğu kontrol grubuyla karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, katılımcılardan 50 yaş altı ve üstünü farklı olarak ele aldı.

Araştırma sonucunda, antibiyotik kullanımının tüm yaş gruplarında kolon kanseri riskini artırdığı ancak 50 yaş altı hastalarda riskin neredeyse yüzde 50 daha arttığı sonucuna ulaşıldı.

Söz konusu riskin, 50 yaşın üstündeki hastalarda ise yüzde 9 arttığı belirlendi.

Özellikle, çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan kinolon grubu antibiyotik ve sulfonamid ile trimetoprim kombinasyonlu antibiyotiklerin, kolon kanseriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Araştırmanın sonuçları, "Annals of Oncology" dergisinde yayımlandı.

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