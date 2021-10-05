Anne sütü bebekleri Kovid-19'a karşı da koruyor

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Kovid-19'a karşı aşılanan anne adaylarının anne sütü üzerinden aktardığı antikorlarla bebeklerini de korumaya aldığını söyledi.

Tekin, 1-7 Ekim arasında kutlanan Emzirme Haftası dolayısıyla AA muhabirine, anne sütünün bebekleri her türlü hastalıktan koruyan çok değerli bir besin olduğunu, bu nedenle her yıl hafta dolayısıyla emzirmenin önemine ilişkin farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Prof. Dr. Tekin, Dünya Sağlık Örgütü'nün bebeklerin ilk 6 ayında sadece anne sütü, 6 ay sonrasında ise ek gıdaya ilave olarak 2 yıla kadar anne sütüne devam edilmesini önerdiğine dikkati çekti.

Anne sütü sayesinde her yıl dünyada 5 yaş altı 820 binden fazla çocuğun yaşamının kurtarılabileceğine ilişkin çalışmaları anımsatan Tekin, bebeklerin doğumdan sonra ilk 1 saat içerisinde anne sütüyle buluşmasının ve 6 ay kesintisiz anne sütüne devam etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Emzirme oranları 6 ay içerisinde yüzde 40'lara geriliyor"

Hastane bünyesinde bu konuda farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini, anne adayları ve yakınlarına bilgi verdiklerini aktaran Tekin, 2012'ye ait istatistiki verilere göre, Türkiye ve dünyada doğumdan hemen sonra yüzde 70-80'lerde olan emzirme oranının 6 ay içerisinde yüzde 40'lara kadar gerilediğini kaydetti.

Prof. Dr. Tekin, hastanedeki Emzirme Danışmanlığı ve Relaktasyon Polikliniği ile de emzirmede sorun yaşayan annelere destek sağladıklarını vurguladı.