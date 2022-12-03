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ANNE ADAYLARI KIŞA DİKKAT!

Havalar soğudu, kapalı alanlarda geçirilen süreler arttı, hastalıklar da hızla yükselmeye başladı. Bu dönemden en çok etkilenenlerden hamileler, daha fazla dikkat etmeli. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, hamilelerin günde bir bardak portakal suyu tüketmelerini ve 10 damla D vitamini kullanmalarını bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için özellikle öneriyor

SAĞLIK 03.12.2022, 10:55
ANNE ADAYLARI KIŞA DİKKAT!

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, artan üst solunum yolu salgınları hakkında hamilelere ve tüp bebek tedavisi sürecinde olan anne adaylarına uyarılarda bulundu… 

Anne adayları üst solunum yolu enfeksiyonlarından nasıl korunabilir? 

Hamileler üst solunum yolu enfeksiyonlarından özellikle toplu taşıma kullanırken ve kalabalık alanlarda bulunurken maskelerini mutlaka takarak korunabilirler. Günde en az bir bardak portakal suyu ya da limonlu çay içebilirler. C vitamini önemli çünkü bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bunun dışında D vitamini değerlerine mutlaka bakılması lazım. D vitamini eksiklikleri özellikle bağışıklık sistemini düşürür. Günde en az 10 damla D vitamini alınması gerekiyor. Güneş gördükleri zaman mutlaka güneşe çıkmaları gerekir ancak kış mevsimindeyiz, hava değişimi yaşanıyor. Güneş gördükleri zaman ince kıyafetlerle çıkmasınlar çünkü hava gerçekten soğuk. Kalın kıyafetler giysinler. Ayrıca bol sıvı tüketsinler. Özellikle vücutları susuz kaldığı zaman bağışıklık sistemi ne yazık ki düşüyor. 

BİTKİ ÇAYI DEYİP GEÇMEYİN!

Enfeksiyona yakalanan hamileler neler yapmalılar?

Hamileler solunum yolu enfeksiyonuna yakalandıkları zaman en önemli ve tehlikeli olan şey ateşinin çıkmasıdır. Bir gebe kadının ateşinin çıkması demek bebeğinin olumsuz etkilenmesi demektir. Erken doğum ve düşük şansızlığını arttırır. O yüzden ateş varsa mutlaka gebelikte kullanılabilecek olan ateş düşürücü işe düşürülmesi gerekir. İkincisi önemli konu da eğer antibiyotik gerekiyorsa ki buna mutlaka doktorun karar vermesi gerekir, ilaçlar düzenli kullanılmalı. Hamilelerin kendi kafalarına göre antibiyotik kullanmaları son derece sakıncalı olabilir. Bitki çayı kesinlikle önerilmez; kullanılabilecek sadece 2 tane bitki çayı var; ıhlamur ve zencefil.  Bunun dışındaki bitkilerin kesinlikle kullanılmaması gerekir çünkü diğer kullanılan bitkiler bazen düşüklere ve erken doğumlara neden olabilir. 

DOKTOR NE DERSE O!

Nelere dikkat etmeli ve kaçınmalılar?

Doktorlarına mutlaka başvursunlar ve doktorlarının söyledikleri dışında herhangi bir antibiyotik, ateş düşürücü ya da bitki çayı kullanmasınlar. Tabii ki doktorların tavsiye ettikleri antibiyotikleri, boğaz pastillerini, vitamin takviyelerini kullanabilirler. Kendi kafalarına göre herhangi bir tedavi yapmasınlar. Buna bitki çayı da dahil.

 TRANSFERİ ERTELEYEBİLİYORUZ

Tüp bebek tedavisinde olanlar için de hastalık dönemi söz konusu olursa önerileriniz nelerdir?

Tüp bebek tedavi sürecinde grip olan hastalarımızın tedavi süreçlerinde özellikle transfer aşamasında erteleyebiliyoruz. Ateşi yüksek olan hastalarda bebeğin tutunma oranı düşüyor çünkü rahim kasılıyor. O yüzden ateş olduğu dönemde ateş düşürücülerin doktor tavsiyesi altına kullanılması gerekir. Gribin yumurta kalitesine ya da sperm kalitesine olumsuz etkisi gösterilmemiş. Sadece burada önemli ve tehlikeli olan; ateşin çıkması ve bu grip enfeksiyonunun akciğerlere ulaşmasıdır. Eğer akciğerlere bulaşan bir enfeksiyon varsa mutlaka öncelikle onun tedavisi yapıldıktan, antibiyotik tedavileri bittikten sonra tüp bebek tedavisine başlanması önerilir. Beslenme açısından da özellikle ‘Bu Tariflerle Gebe Kalınır’ kitabımda bağışıklık sistemi arttırabilmek için ceviz, badem, fındık, C vitamini içeren besinler bulunuyor. Onları da uygulayabilirler. 

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