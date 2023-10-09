Ankara'da Türk Oftalmoloji ve Neonatoloji Dernekleri İşbirliğiyle Gerçekleşen Prematüre Retinopatisi Eğitimi

Türk Oftalmoloji Derneği tarafından ve Türk Neonatoloji Derneği'nin destekleriyle düzenlenen Prematüre Retinopatisi (ROP) eğitimi, Ankara'da başarıyla tamamlandı. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Merkezi (TODEM) tarafından düzenlenen eğitime, 11 farklı ülkeden gelen yabancı göz doktorları da katıldı.

Türk hekimler, erken doğan bebeklerde tedavi edilmediğinde görme kaybına yol açan Prematüre Retinopatisi'nde (ROP) tanı ve tedaviye yönelik, yurt dışından gelen meslektaşlarına teorik, pratik ve simülasyon yöntemiyle uygulamalı eğitim verdi.

Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, ROP hastalığının, erken doğan bebeklerde, retinanın damarsal gelişiminin tamamlanmadan doğmaları nedeniyle ortaya çıktığını ve tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına yol açtığını söyledi.

Prematürelerin yaklaşık yüzde 30'unda ROP hastalığı geliştiğini ve bunun yüzde 5-8'inin ciddi görme kaybıyla sonuçlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Ziya Kapran, doğumu takiben birinci ayda ilk taramaların yapılması gerektiğini ve ciddi ROP gelişimi durumunda ise acilen lazer veya göz içine ilaç enjeksiyon yapılmaması durumunda hastalığın kalıcı körlüğe yol açabildiğini söyledi. Kapran şöyle devam etti: "Bebek doğduktan sonra bir ay içinde muayenesinin yapılması ve ciddi ROP tespit edilmesi durumunda tedaviye hemen başlanması gerekiyor. Bu muayene özel bir eğitim ve tecrübe gerektiriyor. Bu nedenle göz hekimlerinin güncel tanı ve tedavi yöntemlerine hakim olması gerekiyor. TOD olarak göz hekimlerimizin dünya ile güncel tecrübelere, bilgilere sahip olması için eğitim çalışmalarımıza ve yurt geneline yayılan eğitimlerimize kongrelerimize durmaksızın devam ediyoruz.”

ROP için erken tanı önemli

Türk Oftalmoloji Derneği Prematüre Retinopatisi Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Şengül Özdek de bu hastalıkta kalıcı görme kaybı ile karşılaşılmaması için erken tanının şart olduğunu, bu nedenle muayene, tarama ve tanıya ilişkin verilen eğitim ve kursların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türk Oftalmoloji Derneği olarak ulusal çok sayıda eğitim verildiğini belirten Prof. Dr. Şengül Özdek, "Bu yıl ilk kez Uluslararası Prematüre Retinopatisi Eğitimi düzenliyoruz. Eğitime, Türkiye'deki göz hekimlerinin yanı sıra ABD, Hollanda, Japonya, Hindistan ve Filipinler'in aralarında bulunduğu 11 ülkeden yabancı hekimler katıldı. Bu kapsamda, çoğunluğu Türk hekimlerinden oluşan 31 göz hekimi tarafından tanıdan tedaviye, muayeneden takip sürecine ilişkin eğitimi başarıyla tamamladık." dedi.

Prof. Dr. Şengül Özdek, eğitimlerin teorik olan 2 günün ardından son gününde uygulamaların yapıldığını söyleyerek şunları söyledi: "Uygulamalı eğitimlerde, bebekte retina muayenesinin nasıl yapılacağı gösterildi. Çünkü, genel göz hekimleri, teknik olarak oldukça zor olan bu muayeneye, göz hastalıkları uzmanlık eğitimi döneminde çok hakim değildir. Bunun için özel bir eğitim gerekir. Burada da muayene teknikleri uygulamalı olarak gösterilerek, yabancı meslektaşlarımızın ülkelerine gittiklerinde uygulayabilmelerine olanak sağlandı. Eğitimler, yapay zeka destekli çeşitli simülasyon cihazlarıyla uygulamalı gerçekleştirildi. Oftalmoskop kullanılarak simülasyon tekniğiyle hastanın gözünde ne olduğu, eğitici hekim tarafından gösterildi. Hekim doğru işlemi yaptığında hem sistem hem eğitici hekim tarafından doğrulanıyor, yanlış yaptığında ise tekrar yapması gerektiğine ilişkin uyarıda bulunuyor."

Özdek, eğitim kapsamında farklı uygulamaların da yaptırıldığını belirterek, "ROP tanısı alan bebeklerin tedavisinde göz içine enjeksiyon uygulaması da yine yapay gözler üzerinden katılımcılara birebir öğretildi. Eğitim kapsamında, bebekler çok küçük olduğundan muayene sırasında gelişebilecek solunumun durması gibi komplikasyonlara nasıl müdahale edileceği de bebek maketleri üzerinde gösterildi." ifadelerini kullandı.