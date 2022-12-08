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Ani hava değişimleri üst solunum yolu enfeksiyonlarını artırdı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, ani hava değişikliklerinin üst solunum yolu enfeksiyonlarını artırdığını söyledi.

SAĞLIK 08.12.2022, 13:59
Ani hava değişimleri üst solunum yolu enfeksiyonlarını artırdı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, AA muhabirine son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısında artış gözlemlendiğini ifade etti.

Bulaşın arttığını belirten Ekuklu, "Çok ani hava değişimleri yaşıyoruz. Hava durumundaki değişiklik başta virüsler olmak üzere mikroorganizmaların, yani mikropların insanlara bulaşmasını kolaylaştırıyor." dedi.

Ekuklu, Kovid-19 tedbirlerine bağlı olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarının son 2 yılda daha az görüldüğünü anımsattı.

"Şikayetler arttı"

Son dönemde halsizlik, öksürük ve burun akıntısı gibi şikayetlerin arttığını anlatan Ekuklu, şunları kaydetti:

"Kovid-19'dan korunmak için maske, mesafe ve hijyene oldukça dikkat ediyorduk, bu hastalıktan korunurken gribal enfeksiyonlardan da korunmuştuk. Bu yıl artık Kovid-19 tedbirleri kalktı. Havalardaki ani değişiklik, sıcaklıkların azalması nedeniyle kapalı alanlarda vakit geçirme süresinin artmasıyla doğal olarak enfeksiyonlarda artış yaşıyoruz.

Havaların daha da soğuması virüs ve bakterilerin insanlara bulaşmasını kolaylaştıracak, bu sürecin mart ayına kadar devam etmesini öngörüyoruz. Tabii en büyük risk çocuklar. Okullarda kapalı alanda kalabalık halde bir arada bulunuyorlar. Birinin hasta olmasıyla birlikte öksürmesi ve hapşırmasıyla hastalık diğer arkadaşlarına da bulaşıyor. Onlar da okuldan alıp ailelerine getiriyorlar."

Tedbirlere uyum bulaşın önüne geçiyor

Prof. Dr. Ekuklu, herkesin bireysel sorumluluk üstlenerek tedbir alması ve bulaşın en aza indirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kış aylarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması önerisinde bulunan Ekuklu, şöyle devam etti:

"Virüsler bazı ortamlarda yaşayabiliyor. Masaların, sandalyelerin normal deterjanla temizlenmesi gerekiyor. Havlu ve benzeri ortak kullanım eşyalarını ortak kullanmamamız gerekiyor. Evlerin ve kapalı ortamlarda çalışıyorsak buraların belirli periyotlarda havalandırılması gerekiyor. Hasta olan kişilerin kendilerini izole etmesi gerekiyor. Maske takılması, el hijyeni ve mesafe gibi Kovid-19'da önerdiğimiz tedbirleri bugün de öneriyoruz.

Bu önlemlerin yanı sıra sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekiyor. C vitamini tüketimine dikkat etmeliyiz. Günde 1,5-2 litre sıvı tüketmeliyiz. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeliyiz. Sağlıklı ve dengeli beslenip önlemlere de dikkat edersek bu mevsimi atlatmış olacağız."

Grip aşısı tavsiyesi

Ekuklu, özellikle risk grubundakilerin grip aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığının risk grupları için aşıları ücretsiz tanımladığını ifade eden Ekuklu, "Grip aşılarının içerisinde bir önceki yıl dünya genelinde salgın yapmış virüsler seçiliyor ve yeni bir aşı geliştiriliyor. Grip aşısı yapıldığı halde gribe yakalanabiliriz ama risk gruplarında, çocuklarda ve yaşlılarda hastalığın ağır geçmemesi, hastaneye yatışları ve ölümden koruması bakımından grip aşısı çok önemli. Bu Kovid-19 aşısından farklı, söz konusu olan mevsimsel grip için geliştirilen aşı." diye konuştu.

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