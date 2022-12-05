Ani görme kaybı yaşayan hasta, hiperbarik oksijen tedavisiyle iyileşti

Erdemli Belediyesinde görevli 47 yaşındaki Hüseyin Titiz, sol gözünde ani görme kaybı nedeniyle 18 Eylül'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

İlk kontrollerinde retinal arter tıkanıklığı yaşadığı belirlenen Titiz, Sualtı ve Hiperbarik Ünitesine sevk edildi.

Hastaya, yüksek basınçla donatılan odada saf oksijen solunmasıyla gerçekleştirilen hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı.

Denizaltını andıran odada yaklaşık 2 ay tedavi gören Titiz'in görme duyusunda iyileşme sağlandı.

"Şu an durumum bayağı iyi"

Hüseyin Titiz,, hiperbarik oksijen tedavisi sayesinde sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Sol gözündeki görme kaybının tedavi sayesinde giderildiğini aktaran Titiz, şöyle devam etti:

"Ağrı, sızı hissetmemiştim, aniden sol gözümde görme kaybı oluştu. Retinal arter tıkanıklığı teşhisinin ardından hiperbarik tedavisine başladım. Yaklaşık 2 aydır bu tedaviyi görüyorum. Hastaneye ilk geldiğimde sol gözümde hiç görme yoktu ama tedavinin başlamasıyla biraz görmeye başladım. Şu an durumum bayağı iyi. Sağ gözümü kapattığımda dahi sol gözüm tek başına bazı şeyleri seçebiliyor."

Saf oksijenle farklı hastalıklar tedavi ediliyor

Sualtı ve Hiperbarik Ünitesi Uzman Doktoru Eren Olcay da hiperbarik oksijen tedavisinin geniş hastalık grubuna uygulandığını söyledi.

Hasta gruplarının önemli kısmını, diyabet hastalığına bağlı kronik iyileşmeyen yaraların oluşturduğunu aktaran Olcay, kemik enfeksiyonları, retinal arter oklüzyonu, ani işitme ve görme kaybı ile karbonmonoksit zehirlenmesi gibi acil durumlarda da bu tedavinin uygulandığını belirtti.

Birimde, uzman doktor, 2 basınç operatörü, 5 hemşire ve tıbbi sekreterden oluşan 9 personelle hizmet verildiğini söyleyen Olcay, ortalama 2 saatlik tedavinin haftanın 5 günü uygulanabildiğini dile getirdi.