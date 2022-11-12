Ambulans uçak 3 hasta için Türkiye semalarında mekik dokudu

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Şanlıurfa'da kalp hastalığı nedeniyle entübe edilen 3 günlük bebek ile Erzurum'da akciğer hastalığı olan 14 yaşındaki çocuğu acil tedavileri için Ankara'ya, Rize'de sindirim sistemi kanaması yaşayan 66 yaşındaki hastayı da İstanbul'a yetiştirdi.

Bugüne kadar yurt içinde ve dışında durumu acil binlerce hastayı taşıyan ambulans uçaklar bu kez, yeni doğmuş bir bebek, 14 yaşındaki bir çocuk ve 66 yaşındaki üç hastanın hayata tutunabilmesi için havalandı.

dünyada sayılı örneği bulunan 4 sedyeli yoğun bakım donanımlı uçak ambulansın ülkenin bir ucundan diğerine dakikalarla yarıştığı, havada 2 bini aşkın kilometre katettiği yolculuğunu anbean görüntüledi.Uçuş esnasında gidilecek güzergahlar hakkında bilgi veren kaptan pilot Ali İmren, "Bugün hastalarımız için Rize-Erzurum-Şanlıurfa-Ankara-İstanbul ve tekrar Ankara'ya dönüş yapacağımız '6 bacaklı' uçuş görevini gerçekleştireceğiz. Sağlık Bakanlığı ambulans uçak ekibi olarak 24 saat esasına dayalı, 12'şer saatlik dönüşümlü ekipler olarak bu görevi yürütüyoruz." dedi.