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Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de

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Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
Türkiye'de kamu ve üniversite hastaneleri içerisinde ilk kez Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uygulamaya alınan "amiloid PET" görüntülemesi sayesinde Alzheimer, belirtilerin ortaya çıkmadığı erken evrede tespit edilebiliyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfiye Özlem Atay, öğretim üyeleri Prof. Dr. Ümit Özgür Akdemir, Dr. Öğr. Üyesi Erdem Balcı öncülüğündeki ekibin Alzheimer hastalığının erken tanısına ilişkin 2018'den bu yana yürüttüğü bilimsel çalışmalar sonuç verdi.

Beyinde, Alzheimer hastalığının kilit proteini olan "amiloid plak" birikimini ölçen "Amiloid Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)" yöntemini, seçilmiş bazı hastalarda uygulayan uzmanlar, bu sayede hastalığın varlığını erken dönemde saptamayı başardı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) Stratejik Ar-Ge desteği sağladığı çalışmalarla, ilerleyen yıllarda Alzheimer hastalığına karşı ulusal erken tanı modeli geliştirilmesi hedefleniyor.

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