Alzheimer ve Basit Unutkanlık Arasındaki Farklar

Günümüzde demans (bunama) hastalığına sahip yaklaşık 55 milyon kişi bulunuyor ve en yaygın bunama nedeni Alzheimer'dır. Gittikçe artan bu hastalık ilerleyen beyin hücre kaybı ile karakterize edilir ve hastalığın evrelerine göre farklı bilişsel, duygusal ve fiziksel bozukluklara sebep olabilir.

Modern Çağın Hastalığı: Alzheimer

Ortalama yaşam süresinin arttığı bu dönemde Alzheimer hastalığının görülme sıklığı da artmaktadır. Acıbadem Fulya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Yıldız Kaya'ya göre; yaş ilerledikçe Alzheimer riski de artar. Özellikle 65-85 yaş arasında bu risk hızla artmaktadır. Türkiye'de şu an 300.000 civarında Alzheimer hastası bulunmaktadır. Dr. Kaya, bunama ve yaşlanmaya bağlı basit unutkanlık arasında ciddi farklar olduğunu vurgular.

Alzheimer'ın Belirtileri ve Basit Unutkanlık Arasındaki Farklar

Hafıza Kaybı: Alzheimer hastaları öğrendikleri yeni bilgileri hızla unuturken, yaşa bağlı unutkanlıkta bu durum daha azdır. Planlama Zorluğu: Hesap yapma, planlama gibi aktivitelerde Alzheimer hastaları zorlanır. Günlük İşlerde Zorluk: Basit günlük işleri bile Alzheimer hastaları için zorlayıcı hale gelir. Zaman ve Yer Karışıklığı: Hastalar sıkça günleri ve yerleri karıştırabilirler. Görsel Algı Problemleri: Alzheimer hastalarında okuma, yazma ve mesafeyi ölçmede sorunlar gözlenebilir. Konuşma ve Yazıda Güçlük: Alzheimer hastaları kelime bulmakta zorluk yaşar ve konuşma sırasında takılırlar. Eşya Yerleştirme Problemi: Hastalar, eşyalarını garip yerlere koyarlar ve sonrasında unuturlar. Karar Verme Zorluğu: Hastaların günlük yaşamla ilgili kararlar almaları zorlaşır. Sosyal İzolasyon: Sosyal etkinliklerden, hobilerden ve işten uzaklaşma eğilimindedirler. Kişilik Değişiklikleri: Şüpheci, endişeli veya korkulu davranışlar sergileyebilirler.

Neden Unutuyoruz?

Dr. Yıldız Kaya, unutkanlığın sadece Alzheimer'dan kaynaklanmadığını belirtiyor. Bilişsel bozukluklara sebep olabilecek vitamin eksiklikleri veya hormonal bozukluklar gibi birçok faktör olabilir. Unutkanlığın nedeninin Alzheimer mı yoksa diğer sebeplere mi dayandığını anlamak için tıbbi değerlendirmenin önemini vurguluyor. Bu değerlendirme, erken teşhis ve tedavi için de kritik öneme sahiptir.