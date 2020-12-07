Almanların çoğu Kovid-19 aşısı yaptırmaya olumlu bakıyor

Barmer Sağlık Sigortasının yaptırdığı ankete katılanların yüzde 53’ü onaylanacak aşıyı yaptıracağını ifade ederken, yüzde 15’i "belki aşı yaptırabileceğini", yüzde 13’ü "kesinlikle aşı yaptırmayacağını", yüzde 9’u da "daha ziyade aşı yaptırmayacağını" belirtti. "Bilmiyorum" cevabı verenlerin oranı ise yüzde 10’da kaldı.

Ankette, 60 yaş üstü olanların 3’te 2’si, 16-39 yaş grubunda olanların ise sadece 4’te 1’i kesinlikle aşı yatıracağını belirtti.

Alman hükümeti aşı olmayı teşvik etmek amacıyla aşı hakkında kapsamlı bilgilendirme kampanyası düzenleyecek.

Öte yandan Biyoteknoloji şirketleri Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın Kovid-19’a karşı geliştirdikleri aşılara Avrupa’da acil kullanım izni verilmesi için Avrupa İlaç Ajansına (EMA) yaptıkları başvurunun ardından Almanya’da bir taraftan aşı merkezlerinin kurulması için hazırlıklar başlarken bir taraftan da öncelikli olarak kime aşı yapılacağına ilişkin tartışmalar gündeme geliyor.

EMA’nın yıl sonuna kadar en az bir aşıya onay vermesini bekleyen Almaya Sağlık Bakanı Jens Spahn eyaletlere aralık ortasına kadar aşı merkezlerinin hazır olması talimatı verdi.

Spahn, EMA aşıya onay verdikten hemen sonra ülkede aşıya başlanmasını hedefliyor.

Almanya’da yaklaşık 400'ün üzerinde aşı merkezi kurulacak

Eyalet yönetimleri de aşı merkezleri için yerler saptamaya ve personel bulmaya çalışırken, 16 eyalette aşamalı olarak 400'ün üzerinde aşı merkezinin kurulması planlanıyor.

Bunların yaklaşık 96’sının Bavyera’da, 60’ar aşı merkezinin de Aşağı Saksonya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde kurulması öngörülüyor.

Başkent Berlin’de ise 6 aşı merkezinin kurulması hedefleniyor.